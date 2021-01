Burgenland plant schon für Haydns 300. Geburtstag im Jahr 2032

Strategie für überregionale Kultur-Aktivitäten - Haydn Konservatorium soll Privathochschule werden

Das Burgenland bereitet sich schon jetzt auf den im Jahr 2032 anstehenden 300. Geburtstag von Josef Haydn vor. In Zusammenarbeit mit der Esterhazy Stiftung, der Internationalen Haydnstiftung und der Diözese Eisenstadt wurde die Strategie "Haydn 2032" entwickelt. Darin geplant sind kulturelle Aktivitäten im Bereich musikalischer Tätigkeit, Sammlungen und Forschung und Lehre, teilte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf am Donnerstag mit.

In die Strategie sind auch die umliegenden Regionen eingebunden, darunter Projektpartner aus Haydns Geburtsort Rohrau im Bezirk Bruck an der Leitha und Fertöd in Ungarn. Als Teil des Konzepts wurde das Joseph Haydn Konservatorium mit Anfang 2021 aus dem Amt der Burgenländischen Landesregierung ausgegliedert und soll bis Herbst 2022 zu einer Privathochschule mit Fokus auf Leben und Werk von Joseph Haydn weiterentwickelt werden.