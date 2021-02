Burgenland-Sonderlandtag zu Raumplanung politischer Schlagabtausch

Debatte des ÖVP-Dringlichkeitsantrags - Landesrat Dorner verteidigt Gesetz

In einer Sondersitzung des burgenländischen Landtags ist am Freitagnachmittag im Zuge eines Dringlichkeitsantrags der ÖVP das neue Raumplanungsgesetz diskutiert worden. Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) verteidigte dabei die am Donnerstag präsentierten Änderungen. ÖVP und FPÖ hingegen orten Verfassungswidrigkeit.

Im Nordburgenland sei man mit "exorbitanten Grundstückspreisen" konfrontiert, sodass sich niemand mehr Grundstücke leisten könne, gab Dorner zu bedenken. "Menschen wollen leistbare Grundstücke. Das ist mein Ziel und das haben wir im Gesetz verankert." Das Burgenland sei bereits Vorreiter beim Ausbau der Windkraft, dies soll auch bei der Photovoltaik gelingen: "Wir haben uns die Photovoltaik-Offensive als Ziel gesetzt und um das zu erreichen, Musterland zu werden, bedarf es Anpassungen im Raumplanungsgesetz." Für die Ausarbeitung habe man sich viel Zeit genommen, Stellungnahmen eingeholt und das Gesetz adaptiert. Die Windkraft- und PV-Abgabe sei nun auf rechtliche Beine gestellt worden, denn dies sei bisher ein "Graubereich" gewesen, so der Landesrat. Anstatt die Maximalbeträge per Verordnung zu regeln, würden diese nun im Gesetz verankert. "Wir haben eine gute Grundlage geschaffen, um die Ziele zu erreichen", verwies er auf die Vorreiterrolle bei der Erneuerbaren Energie, leistbare und mobilisierte Baulandgrundstücke sowie Transparenz bei den Abgaben.

"Das Raumplanungsgesetz ist klar verfassungswidrig, wirkt kontraproduktiv für den Ausbau der Erneuerbaren Energie, hebelt die Zahlungen der Gemeinden aus und ist so wie viele andere Gesetze in anderen Bereichen eine Verstaatlichung", kritisierte hingegen ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Das Zustandekommen des Gesetzes sei "schlechter Stil" gewesen, und am Ende des Tages müssten die Burgenländer die Besteuerung zahlen, gab der Klubchef zu bedenken. Er geht davon aus, dass sich der Ministerrat darüber noch einmal unterhalten werde und betonte: "Wir sind klar gegen die Einführung von neuen Steuern." Am Ende werde der Verfassungsgerichtshof entscheiden.

Auch für die FPÖ ist der Gang zum Verfassungsgerichtshof "wohl unumgänglich". Klubobmann Johann Tschürtz hofft, dass nicht nur Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sondern auch die ÖVP dem neuen Gesetz im Ministerrat zustimmt: "Sonst sitzen wir heute auch wieder unnötig da." Auch Landesparteiobmann Alexander Petschnig betonte zum Raumplanungsgesetz: "Das ist rundweg abzulehnen."

"Der Einspruch des Bundes war kein unfreundlicher Akt gegen das Burgenland, sondern hatte Gründe", nun liege ein Kompromiss vor, erklärte hingegen Grünen-Energiesprecher Wolfgang Spitzmüller. Damit, wie derzeit Gesetze zustande kommen, sei er aber nicht glücklich, denn in "sogenannten Parteienverhandlungen" bekäme man das fertige Gesetz vorgelegt. Er forderte, das Raumplanungsgesetz neu aufzusetzen und es mit wirkungsvollen Maßnahmen gegen Bodenversiegelung zu versehen.

Die Sondersitzung artete gleich nach dem Start in der Früh zu einem politischen Schlagabtausch zwischen SPÖ und ÖVP über die jeweilige Vorgangsweise aus. Der Dringlichkeitsantrag war eigentlich obsolet geworden, da sich Landesregierung und Energieministerium nach dem Einspruch des Ministerrats bereits auf eine neue Version des Gesetzes geeinigt hatten. Der Termin für die Sondersitzung wurde von Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) auf den gleichen Tag - gestern Donnerstag - wie der Commerzialbank-U-Ausschuss gelegt, woraufhin der Zweite Landtagspräsident Georg Rosner (ÖVP) die Sitzung unterbrach und auf heute, Freitag, verschob. Dunst verteidigte bei der Eröffnung ihre Vorgangsweise und verwies erneut darauf, dass der Landtag aufgrund von Corona mit der halben Abgeordnetenzahl arbeite.