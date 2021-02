Burgenland Tourismus will Gewinner der Post-Corona-Zeit werden

Neuer Geschäftsführer Tunkel seit sechs Monaten im Amt - Bonusticket könnte verlängert werden

Der burgenländische Tourismus hat das Zeug, zu einem Gewinner der Post-Corona-Zeit zu werden, davon ist der neue Geschäftsführer Didi Tunkel fest überzeugt. Tunkel ist seit sechs Monaten Geschäftsführer der Burgenland Tourismus GmbH und hat für 2021 viel vor. Er forderte von der Bundesregierung, "dass wir jetzt endlich aufsperren dürfen". Seitens des Landes hofft er auf eine Verlängerung des Bonustickets.

Tunkel übernahm die neue Aufgabe am 1. September 2020 und meinte: "Der Start war sehr heftig." Einerseits habe er Strukturen vorgefunden, "die nicht ganz so aufgestellt waren, wie ich mir das wünschte", zum anderen habe er "echt unterschätzt, wie viele Stakeholder es gibt": "In den ersten 71 Arbeitstagen hatte ich 161 Termine." IT-Strukuren wurden aufgebaut und inhaltlich musste er die Idee von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) für das Bonusticket umsetzen.

Das Bonusticket sieht für Urlauber ab einem Aufenthalt von drei Nächten einen Rabatt von 75 Euro pro Person vor. Über den Burgenland Tourismus wurden 13.000 Tickets abgewickelt: "Die Bürokratie war neu für mich", so Tunkel. Er hofft, dass das Ticket nun weiter verlängert wird. Außerdem werde der Prozess digitalisiert.

Im vergangenen Herbst eingeführt und auch schon bis 31. Oktober verlängert wurde die Corona-Kasko, da diese eine wesentliche Entscheidungshilfe für eine Urlaubsdestination sei. Tunkel bekräftigte das Angebot des Burgenlandes, sich als Testregion zur Verfügung zu stellen: "Lasst uns aufsperren. Wir haben die ideale Struktur." Seitens der Bundesregierung werde dieses Angebot aber ignoriert, kritisierte der Geschäftsführer.

Das Budget des Burgenland Tourismus beläuft sich auf 6 Mio. Euro. Die Corona-Kasko wurde am 1. Oktober 2020 installiert und nun verlängert. Die Kosten für ein Jahr betragen etwa 310.000 Euro. Das Bonusticket kostete bisher knapp 1 Mio. Euro.

Tunkel verteidigte das vom Landtag beschlossene, und von betroffenen Verbänden kritisierte Tourismusgesetz: "Es gibt nichts besseres als dieses Tourismusgesetz." Es schaffe größere Einheiten und effizientere Strukturen, sah er den Tourismus künftig besser aufgestellt. Die nun nur noch drei Verbände Nord, Mitte, Süd gebe es bereits, ihre drei Geschäftsführer sollen bis zum Sommer bestellt sein. Die Verordnung, welche Gemeinden in den Verbänden zusammengefasst werden, wurde vom Land soeben ausgearbeitet, die Begutachtung laufe zwei Wochen, erklärte Tunkel.

Im Vorjahr habe es bei den Nächtigungen im Juli ein Plus von 4,1 Prozent, im August von 6,5 Prozent und im September gar 22,5 Prozent gegeben. "Wir sind mit einem dunkelblauen Auge davon gekommen", stellte Tunkel fest. 75 Prozent der Sommergäste kommen aus Österreich, im Winter sind es sogar 80 Prozent. "Der Kampf um den Inlandsgast ist schon eröffnet. Auf die Auslandsgäste brauchen wir uns keine große Hoffnung machen." Er meinte grundsätzlich: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ein echter Gewinner der Post-Corona-Zeit sein werden."

Als Schwerpunkte für 2021 nannte Tunkel unter anderem neue, zukunftsfitte Strukturen intern und extern, die Digitalisierungsoffensive mit einem digitalen Meldewesen, touristische Produkte im Zuge des Jubiläumsjahres "100 Jahre Burgenland" oder die höhere Attraktivität für Tourismusjobs. Geben soll es auch eine Social Media Offensive und eine neue Burgenland Card.