Burgenlands Ex-Landtagsabgeordneter Kölly ab Montag vor Gericht

Vorwurf des Amtsmissbrauchs und der versuchten Anstiftung zur falschen Beweisaussage - Annähernd idente Kreuze auf Stimmzetteln bei Bürgermeisterwahl

Burgenlands Ex-Landtagsabgeordneter Manfred Kölly (Bündnis Liste Burgenland) muss sich ab dem morgigen Montag wegen Amtsmissbrauchs und der versuchten Anstiftung zur falschen Beweisaussage vor Gericht verantworten. Bei der Kommunalwahl 2017 waren in Deutschkreutz, wo Kölly Bürgermeister ist, auf zahlreichen Stimmzetteln annähernd idente Kreuze und Vorzugsstimmen nach einem bestimmten Muster festgestellt worden.

Die Landeswahlbehörde hatte die Kommunalwahl nach einem Einspruch der ÖVP deshalb aufgehoben. Bei der Wiederholung der Wahl wurde Kölly, der die Vorwürfe stets zurückweist, 2018 erneut zum Bürgermeister gewählt. Der Prozess am Landesgericht Eisenstadt ist für drei Tage anberaumt. Nach dem Start am morgigen Montag sind weitere Termine am Mittwoch und Donnerstag geplant.