Burgenlands Ex-Landtagsmandatar Kölly im Dezember vor Gericht

Vorwurf des Amtsmissbrauchs und der versuchten Anstiftung zur falschen Beweisaussage - Zahlreiche annähernd idente Kreuze auf Stimmzetteln bei Bürgermeisterwahl

Drei Jahre nach der Burgenland-Kommunalwahl 2017 steht der Bürgermeister von Deutschkreutz, Ex-Landtagsabgeordneter Manfred Kölly (Bündnis Liste Burgenland), Mitte Dezember in Eisenstadt vor Gericht. Ihm werden Amtsmissbrauch und versuchte Anstiftung zur falschen Beweisaussage vorgeworfen. Die Landeswahlbehörde hatte Rechtswidrigkeiten beim Urnengang festgestellt. Der Prozess beginnt am 14. Dezember, bestätigte das Landesgericht am Mittwoch einen Bericht des "Kurier".

Die Landeswahlbehörde hatte die Kommunalwahl in Deutschkreutz nach einem Einspruch der ÖVP aufgehoben, weil auf zahlreichen Stimmzetteln annähernd idente Kreuze und Vorzugsstimmen nach einem bestimmten Muster festgestellt worden waren. Die Wahl musste wiederholt werden. Kölly wurde 2018 erneut zum Bürgermeister gewählt. Die Vorwürfe wies er stets zurück.

Im Zuge der Ermittlungen wurden rund 180 Zeugeneinvernahmen durchgeführt. Bei einem Teil der Vorwürfe wurde das Verfahren laut Staatsanwaltschaft eingestellt. Andere Punkte führten schließlich zu einer Anklage. Der Prozess ist für drei Tage anberaumt. Nach dem Start am 14. Dezember soll er am 16. und 17. Dezember fortgesetzt werden, so ein Sprecher des Landesgerichts Eisenstadt.