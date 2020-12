Burgenlands Grüne wollen Volksbefragung zum Thema Tierschutz

Burgenland soll "Tierschutz-Musterland" werden - Grüne unterstützen VGT-Initiative für Volksabstimmung zur Gatterjagd

Burgenlands Grüne fordern eine Volksbefragung zum Thema Tierschutz. Die Diskussionen rund um das Jagdgesetz zeigten zum wiederholten Mal, dass Tierschutz eine Materie sei, bei der Wähler quer durch alle Parteien zu gemeinsamen Auffassungen kommen, so Klubobfrau Regina Petrik am Montag. Es mache also Sinn, Fragen rund um die Treibjagden im Gatter nicht nur der alleinigen Abstimmung von Parteienvertretern zu überlassen.

"Eine Volksbefragung bietet die Chance, den Willen der Landesbürgerinnen und Landesbürger unabhängig von deren Parteipräferenz zu erheben", begründete die Grüne Klubobfrau den diesbezüglichen Antrag im Landtag. Artikel 67 des Landes-Verfassungsgesetzes ermächtige die Landesregierung, zur Erforschung des Willens der Landesbürger über grundsätzliche Fragen der Landesvollziehung eine Volksbefragung anzuordnen. "Wir fordern, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer darüber befragt werden, ob das Burgenland ein Tierschutz-Musterland werden und Tiere vor allen Arten der Quälerei bewahrt werden sollen", Petrik.

Die Grünen unterstützen die Forderung des VGT nach einer Volksabstimmung über die Gatterjagd im Jagdgesetz. "Die Treibjagd in den Gattern bleibt an bis zu fünf Tagen weiterhin erlaubt, auch wenn die SPÖ dies leugnet. Wir wollen aber nicht nur unser erst drei Jahre gültiges Jagdgesetz behalten, sondern das Thema Tierschutz breiter und mit allen Burgenländerinnen und Burgenländer diskutieren", erläuterte Tierschutzsprecher Wolfgang Spitzmüller.

Die von den Grünen geforderte Volksbefragung gehe daher über diese Einzelfrage der Jagdgatter hinaus und werde eine grundlegende Entscheidung des Volkes über die Bedeutung des Tierschutzes im Burgenland mit sich bringen. Das Ergebnis einer solchen Volksbefragung könne auch für die Gesetzgebung als Orientierung dienen, wenn es etwa um die Novellierung des Jagdgesetzes gehe. "Wir wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um das Verbot (der Gatterjagd, Anm.) zu behalten", betonte Spitzmüller.