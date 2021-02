Business-Jet Ausstatter F/List setzt Expansion in Deutschland fort

Polsterei-Betriebsstätte von ACC Columbia in Erfurt übernommen

Der Business-Jet-Ausstatter F/List mit Sitz in Thomasberg/NÖ setzt seine Expansion in Deutschland fort. Laut einer Aussendung ist mit Montag (1. Februar) der Produktionsstandort Erfurt von ACC Columbia übernommen worden. Die Tätigkeit der Polsterei ist in die F. List Germany GmbH in Berlin übergegangen, die Kunden in Europa und im Mittleren Osten Außen- und Innenreinigung sowie umfassende Refurbishment-Services für Privat- und Geschäftsflugzeuge anbietet.

Die ACC Columbia ist der Aussendung zufolge ein Wartungsbetrieb von Jets mit dem Hauptsitz in Hannover und weiteren Standorten in Köln sowie Erfurt. Während in Hannover und Köln Maschinen von Bombardier, Embraer, Falcon, Gulfstream oder Cessna gewartet werden, werden in Erfurt in erster Linie Polsterei-Arbeiten für Sitze durchgeführt.