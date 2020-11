BVT-Reform - ÖVP ortet "Oppositionstheater"

Mahrer wirft "Un-Sicherheitsprecher/innen" eine "eitle Inszenierung" vor

Die ÖVP hat den Oppositionsvorschlag für mehr parlamentarische Kontrolle des BVT ziemlich unfreundlich kommentiert: Die "drei Un-Sicherheitsprecher/innen" übten sich "in eitler Inszenierung", das sei "verantwortungs- und geistlos", findet der türkise Sicherheitssprecher Karl Mahrer. "Das Oppositionstheater auf dem Rücken der Sicherheitsbehörden und auf Kosten von deren Reputation muss endlich beendet werden."

Mit dem ständigen Unterausschuss des Innenausschusses gebe es bereits ein "starkes parlamentarisches Kontrollorgan für das BVT", meinte Mahrer am Freitag in einer Aussendung. Es sei klar, dass man bei einer allfälligen Erweiterung der Kompetenzen und des Auftrags des BVT natürlich auch über eine Kompetenzerweiterung bei der Kontrolle durch das Parlament reden werde, erklärte Mahrer. Dabei müsse man sich an internationalen Best-Practice-Beispielen orientieren.