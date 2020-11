BWB begrüßt geplante neue Taxiregeln - FPÖ dagegen

Behörde sieht "Raum für mehr Wettbewerb" - Freiheitliche fordern ÖVP und Grüne zur Rücknahme der geplanten Novelle auf

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) begrüßt die geplante Änderung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes, die seitens der Taxibranche als "Todesstoß" regelrecht verdammt wird. Bei einer Umsetzung würde "Raum für mehr Wettbewerb im Taxi- und Mietwagengewerbe" geschaffen, teilte die Behörde am Donnerstagnachmittag mit. Die FPÖ will die Novelle "massiv bekämpfen".

"Die neuen Änderungsvorschläge in der Regierungsvorlage der Bundesregierung scheinen - bei entsprechender Ausgestaltung durch die jeweiligen Verordnungsgesetzgeber der Länder - geeignet zu sein, Preis- und Innovationswettbewerb weiterhin zu ermöglichen", wurde BWB-Chef Theodor Thanner in der Mitteilung zitiert. "Dies gibt neuen technologiebasierten Geschäftsmodellen die Möglichkeit, weiterhin am Markt tätig zu sein. Auch Konsumenten und Konsumentinnen können weiterhin aus mehreren Angeboten wählen. Diese Änderungsvorschläge sind somit zu begrüßen."

"Die von Schwarz-Grün im Ministerrat beschlossene Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes, die ohne Begutachtung durchgepeitscht werden soll, ist ein Verrat sowohl am Taxi- als auch am Mietwagengewerbe, den wir massiv bekämpfen werden", kündigte FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker in einer Aussendung an. "Das Aus für die unter FPÖ-Regierungsbeteiligung mit der ÖVP vereinbarte Tarifbindung auch bei über Kommunikationsdienste bestellten Beförderungen beweist, wie dreist die Schwarzen den Vertretern beider Gewerbe bei den damaligen Gesprächen ins Gesicht gelogen haben." Als Freiheitliche stehe man weiter zum damaligen Versprechen, "im Taxi-und Mietwagengewerbe faire Wettbewerbsbedingungen und Qualitätssicherung zu garantieren".

Die Freiheitlichen wollen in der morgigen Nationalratssitzung einen Entschließungsantrag einbringen, in dem ÖVP und Grüne aufgefordert werden, diese Novelle, "die auch zu Lohndumping führt", zurückzunehmen, so Hafenecker.