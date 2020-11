BWB fragte für Taxi-Marktstudienfinanzierung bei Branche nach

Laut "Presse"-Bericht Anfragen bei WKÖ und Uber - Studie letztlich doch selber finanziert - Grüner Verkehrssprecher Weratschnig will Aufklärung

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat für die Finanzierung ihrer Marktstudie über das Personenbeförderungsgewerbe bei den Branchenvertretern in der Wirtschaftskammer und beim Unternehmen Uber angefragt, berichtet die "Presse" (Samstagsausgabe). Die Studie sei aber letztlich von der BWB selber finanziert worden. Der Grüne Verkehrssprecher Hermann Weratschnig zeigt sich gegenüber der APA empört und fordert Aufklärung.

Er sei "irritiert", dass bei Branchenuntersuchungen die Bundeswettbewerbsbehörde nach finanziellen Unterstützungen in der Branche nachgefragt habe. "Auch wenn es konkret bei der vorliegenden Branchenuntersuchung keine Zahlungen gegeben haben möge, wie 'Die Presse' berichtete, erwarte ich mir Aufklärung vom Chef der Bundeswettbewerbsbehörde Theodor Thanner," fordert Weratschnig in einer Stellungnahme gegenüber der APA am Sonntag. "Sollte die Bundeswettbewerbsbehörde nicht ausreichend Mittel haben, um damit ihre Unabhängigkeit zu wahren, sind rasch Gespräche zu führen, wie man die Situation verbessern könnte".

Laut der Zeitung habe BWB-Chef Thanner im Jänner bei Vertretern der Taxibranche in der WKÖ nachgefragt, ob sie einen Beitrag zur Finanzierung einer Marktstudie über den Gelegenheitsverkehr leisten. Er habe auch bei Uber angefragt, hieß es im Bericht. Letztlich sei die Studie aber von der BWB selber finanziert worden, die 8.520 Euro dafür gezahlt habe. Thanner selber sehe jedenfalls kein Problem damit, dass eine Bundesbehörde Geld von zu Untersuchenden verlangt. "Wir lassen uns nicht beeinflussen, egal, wer finanziert", sagt der Wettbewerbshüter der "Presse".

Die BWB hatte das ursprünglich geplante Gelegenheitsverkehrsgesetz scharf kritisiert, nun wurde ein neuer Vorschlag eingebracht. Die neue Fassung wird von der BWB begrüßt, sie würde Preis- und Innovationswettbewerb weiterhin ermöglichen. Die Taxibranche läuft Sturm gegen die geplante Neufassung.

"Die neuen Änderungsvorschläge in der Regierungsvorlage der Bundesregierung scheinen - bei entsprechender Ausgestaltung durch die jeweiligen Verordnungsgesetzgeber der Länder - geeignet zu sein, Preis- und Innovationswettbewerb weiterhin zu ermöglichen", wurde BWB-Chef Theodor Thanner in der Mitteilung zitiert. "Dies gibt neuen technologiebasierten Geschäftsmodellen die Möglichkeit, weiterhin am Markt tätig zu sein. Auch Konsumenten und Konsumentinnen können weiterhin aus mehreren Angeboten wählen. Diese Änderungsvorschläge sind somit zu begrüßen."

Weratschnig kann sich eine Untersuchung der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen durch die Arbeiterkammer vorstellen. Die Gesetzesnovelle wird kommenden Dienstag im Verkehrsausschuss behandelt. Die Koalitionsparteien seien in engem Austausch mit der Branche und den Interessensvertretungen. Abänderungen werden vom Grünen Verkehrssprecher in den Raum gestellt. "Wir sind in Verhandlung und prüfen alle eingebrachten Bedenken und konkreten Vorschläge."

"Wir wollen faire Bedingungen in der Branche und die rechtzeitige Preisinformation bei den KonsumentInnen vor Antritt von Taxifahrten verbessern und sicherstellen. Gleichzeitig sollten die Bundesländer Gestaltungsspielraum bei Tarifen und Fahrpreisanzeigern weiterhin haben", stellt Weratschnig für die derzeit laufenden Verhandlungen in Aussicht. Vorbestellte Fahrten zu fix vereinbarten Preisen über Kommunikationsdienste wie Telefon oder Online Plattforen sollten zukünftig ermöglicht werden. Das sei das Ziel der Nachjustierung im Gesetz in Richtung Digitalisierung.