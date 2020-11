BWB nahm voriges Jahr 24 Hausdurchsuchungen vor

Neuer Rekord bei Zahl der Zusammenschlussanmeldungen - Von 45 Whistleblowing-Meldungen werden 21 aktuell noch geprüft - Wettbewerbshüter beantragten kürzlich erste Mega-Baukartell-Geldbuße

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat voriges Jahr 24 Hausdurchsuchungen wegen kartellrechtswidriger Absprachen und des Austauschs wettbewerblich sensibler Informationen durchgeführt - vor allem in den Bereichen Taschen/Rucksäcke, Bau- und Tischlereigewerbe, Poolreinigungssysteme sowie Energieabrechnung und Verbrauchserfassung. Zudem wurden 14 Kronzeugenanträge gestellt sowie auf Antrag der BWB an das Kartellgericht in Summe über 1,8 Mio. Euro an Geldbußen verhängt.

In Sachen Zusammenschlüsse wurde voriges Jahr erneut ein neuer Höhepunkt erreicht, geht aus dem kürzlich dem Parlament zugeleiteten BWB-Tätigkeitsbericht 2019 hervor. Die Zahl nationaler Zusammenschlussanmeldungen stieg um 14 auf 495. Diese Zahl ist übrigens nahezu von Jahr zu Jahr gestiegen, vor einem Jahrzehnt waren es erst halb so viele. Voriges Jahr wurden darüber hinaus 370 EU-Zusammenschlüsse auf allfällige negative Auswirkungen auf Österreich geprüft.

Regen Gebrauch gemacht wurde auch voriges Jahr von dem 2018 ins Leben gerufenen Whistleblowing-System der BWB, mit dem vermutete oder auch bewiesene Kartellrechtsverstöße anonym gemeldet werden können. Es wurden 45 Meldungen eingebracht (2018: 39). Aktuell werden davon 21 intensiv geprüft, 14 mit Kartellverdacht und 7 mit Verdacht auf Marktmachtmissbrauch, geht aus dem Tätigkeitsbericht hervor. 20 Meldungen wurden nach eingehender Überprüfung ohne weitere Maßnahmen beendet, und lediglich vier Meldungen wurden als nicht relevant für die BWB oder andere Behörden eingestuft.

Erst kürzlich hat die BWB nach jahrelangen Ermittlungen beim Kartellgericht eine erste Geldbuße in Sachen Baukartell - dem vermutlich bisher größten heimischen Kartell - beantragt. Es besteht der Verdacht, dass von 2002 bis 2017 eine hohe Anzahl an Bauvorhaben - primär von öffentlichen Auftraggebern - von Preisabsprachen und/oder kartellrechtswidrigem Informationsaustausch betroffen waren. Die BWB stützt sich in ihren Ermittlungen unter anderem auf bei Hausdurchsuchungen sichergestellte Materialien, Aussagen involvierter Personen und Eingaben kooperierender Firmen.