C H R O N I K - TAGESPROGRAMM

Die Chronik berichtet heute, Freitag, u.a. über folgende Themen:

* CORONAVIRUS * Österreichweit - Lage in Österreich (laufend) dazu - GRAFIK 1265-20 zu Spitalspatienten - GRAFIK 1274-20 zu Neuinfektionen Wien - PK "Aktuelle Lage und erste Bilanz nach zweitem Lockdown in Österreich" mit u.a. Gesundheitsmin. Anschober (bis ca. 12.00 Uhr, bisher 154, 146) dazu - BILD - VIDEO - GRAFIK 1278-20 Corona-Ampel Wien - Aktualisierte Reproduktionszahlen (abends) Europa-/Weltweit - Weitere Entwicklung in Europa und international (laufend) Bisher gesendet: Österreich - Vorerst keine Schulschließungen (154) - Nur noch 27 Prozent der Infektionsfälle geklärt (146) - Auch Ball der Wiener Wirtschaft abgesagt (158) - Verschiebung einzelner Operationen in Spitälern in NÖ (121) - Oberösterreich stockt Beatmungsplätze auf (090) - Lainzer Tiergarten bleibt an Winter-Wochenenden offen (119) - St. Pöltner Christkindlmarkt findet nicht statt (107) - Wien stellt "Symptom-Checker" online (042) - Psychologe: Im Lockdown Auseinanderdriften verhindern (032) Europa - Ganze EU bis auf Finnland und Teile Griechenlands rot (127) - Teil-Lockdown startet in Italien (065) - Über 13.200 Neuinfektionen und 197 Virus-Tote in Tschechien (052) - Erstmals mehr als 20.000 Neuinfektionen an einem Tag (046) - Über 100 Festnahmen in London wegen Lockdown-Verstößen (017) USA - Nächster Rekord in den USA (ZUS 110) - Neuer Rekordwert in den USA: 110.000 Infektionen (016) * WEITERE THEMEN * Wien - Nach Terror-Anschlag in Wien - Ermittlungsstand und aktuelle Entwicklung (laufende Berichterstattung im Ressort Innenpolitik) Salzburg - Prozess "50-Jähriger soll drei Autohäuser um rund 300.000 Euro betrogen haben" (bis ca. 13.00 Uhr) Guatemala/Managua/Tegucigalpa - Hurrikan "Eta" - Lage in den betroffenen Regionen, 50 Tote in Guatemala (nach Entwicklung, bisher ZUS 021, 007) dazu - GRAFIK 1289-20 * * * Bereits gesendet: Villach - Mann mit Maschinenpistolen-Attrappe sorgte für BILD Terroralarm in Villach (137) Graz - Coronavirus - Vier Burschen fuhren mit Pkw Grazer Polizei davon (105) Volders/Schwaz - Drei Festnahmen nach 26 Einbruchsdiebstählen in Tirol (104) Freiburg im Breisgau/Graz - Leukämie: Milchsäure schwächt Immunzellen, Bicarbonat kräftigt sie (064) Wien - 1-2-3-Ticket - Verkehrsverbünde wollen Geld für Investitionen (045) Dhaka - "Bhola"-Zyklon in Südasien forderte 1970 mehr als 300.000 Tote (094) London - Junge Erwachsene im Südpazifik am dicksten, Niederländer am größten (081)