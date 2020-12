CA Immo verkaufte zwei Retail-Grundstücke in Graz für 55 Mio. Euro

An Ikea Austria und die Obi nahestehende J.M.Offner Immo GmbH - CA-Immo-Rückzug aus letzter Sekundärstadt in Österreich

Die börsennotierte CA Immo hat zwei Liegenschaften in Graz mit Retail-Nutzung für 55 Mio. Euro veräußert und zieht sich damit aus der letzten Sekundärstadt in Österreich zurück. Der Preis entsprach rund 50 Prozent Aufschlag auf den Buchwert, teilte die CA Immo am Freitag mit. Käufer sind die Ikea Austria GmbH und die der Baumarktkette Obi nahestehende J.M.Offner Immobilien GmbH. Die zwei zusammen 107.000 m2 großen Grundstücke sind an die Einzelhändler Obi und Ikea vermietet.