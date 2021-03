CA Immo - Wood steigert Kursziel von 30,5 auf 41,0 Euro

Übernahmeangebot von Starwood laut Experten zu gering

Die Wertpapierexperten von Wood & Company haben ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 30,5 auf 41 Euro gesteigert. Das Votum wurde dabei von "Buy" auf "Neutral" gesenkt. Der Analysten Jakub Caithaml kommentierte in seiner Studie, dass das Übernahmeangebot der Starwood von 36 Euro je Titel nicht das langfristige Wertentwicklungspotenzial des Konzerns widerspiegle.

Beim Gewinn je Aktie (FFOPS) erwarten die Wood-Analysten 1,13 Euro für 2020, sowie 1,15 bzw. 1,28 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2020, sowie 1,00 bzw. 1,01 Euro für 2021 bzw. 2022.

Am Dienstag in der Früh notierten die CA Immo-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,1 Prozent bei 37,1 Euro.

Analysierendes Institut Wood & Company

