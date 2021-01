Cafe in Norditalien verteilt Zuckersäckchen mit Duce-Bildern

Lokal bei Monza droht Schließung

Weil er seinen Kunden Kaffee mit Zuckersäckchen servierte, auf denen das Konterfei Benito Mussolinis und faschistische Slogans gedruckt waren, ist der Inhaber eines Cafes unweit der lombardischen Stadt Monza arg unter Beschuss geraten. "Duce, Du bist immer in meinem Herzen", ist auf einem Zuckerbeutel zu lesen. Einige Kunden des Lokals veröffentlichten auf Facebook die Fotos mit den umstrittenen Zuckerportionen und lösten damit heftigen Protest aus.

Sozialdemokratische Lokalpolitiker drohten dem Lokal mit der Schließung. Souvenirs des "Duce" sind in Italien keine Seltenheit. In vielen Geschäften von Mussolinis Heimatregion Emilia Romagna werden Büsten des einstigen Machthabers in verschiedenen Größen, T-Shirts, Poster und Fahnen mit Mussolinis Antlitz angeboten. Auch Gläser und Teller mit Slogans des faschistischen Regimes sind zu kaufen. Gefragt sind außerdem Weinflaschen mit Etiketten, auf denen Mussolini abgebildet ist.

Ein Unternehmen aus Verona produzierte zuletzt Atemschutzmasken mit dem Antlitz von Benito Mussolini. Die Schutzmasken, die unter anderem online auf einer Webseite mit Mussolini-Gadgets verkauft wurden, trugen auch Slogans und Kriegsparolen des faschistischen Diktators. Mehrere Nostalgiker betrachten den mit Adolf Hitler verbündeten faschistischen Diktator als einen von Italiens besten Staatsmännern.