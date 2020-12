Calder-Mobile brachte bei Auktion in New York 18 Millionen Dollar

Doppelt so viel wie erwartet

Ein Mobile des US-Künstlers Alexander Calder (1898-1976) ist in New York für rund 18,2 Millionen Dollar (etwa 15 Millionen Euro) versteigert worden. Das sei mehr als doppelt so viel wie erwartet, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mit.

Um das 1951 angefertigte Mobile "Mariposa", das direkt nach der Entstehung Teil einer Sammlung wurde und nun erstmals zur Versteigerung stand, war bei der Auktion am Dienstagabend (Ortszeit) ein fast zehnminütiger Bieterwettstreit ausgebrochen. Wer schließlich den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Das 1962 von Pablo Picasso angefertigte Porträt "Buste de Femme Assise" erzielte unterdessen rund 11,2 Millionen Dollar. Insgesamt kamen bei der wegen der Corona-Pandemie weitgehend online durchgeführten Auktion rund 63,3 Millionen Dollar zusammen.