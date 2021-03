"Camel Travel" - Autofiktionale Kindheitserzählung von Volha Hapeyeva

Belarussische Dichterin lässt Leser in Debütroman am Frauwerden im Sozialismus teilhaben - Mit vielen offenen Enden (Von Angelika Grabher-Hollenstein/APA)

Von sich selbst literarisch zu erzählen, hat derzeit Hochkonjunktur. In einem schmalen Band tut das auch die belarussische Dichterin Volha Hapeyeva, "Camel Travel" ist ihr Debütroman. In der Übersetzung von Thomas Weiler erzählt die 1982 in Minsk geborene Autorin über das Aufwachsen in der Sowjetzeit und das kindliche Aufbegehren gegen patriarchale Strukturen. Leider ergibt sich aus den kurzen Kapiteln kaum ein Ganzes, zu vieles bleibt offen.

Die skizzenhaften Erinnerungen des Ichs, das sich in seine Kindheit in den ausgehenden 1980er-Jahren zwischen zwei Sprachen zurückdenkt, lesen sich nur an der Oberfläche leicht. Das Mädchen beschäftigen die Frage, warum Fußball nichts für Mädchen sein soll, die Bedeutung von Flechtfrisuren und ihr Papierpiano, auf dem sie in Ermangelung eines echten Klaviers übt. Sie wird schon im Kindergarten für die Sportgymnastik ausgewählt, deren Lehren sie prägen: Schmerzen gilt es, zu ertragen. Knoten (im Band) sind Fehler und die dürfen nicht sein. Jeder Moment muss sinnvoll genützt werden - und sei es für Dehnungsübungen.

"Alles muss selbst erreicht werden", ist das Mantra der gezeichneten Gesellschaft, die mit Kreativität den komplizierten Alltag zu meistern versucht. Denn alles ist knapp, nicht nur Gefühle. Das Kind erfährt wenig Wärme. Weinen wird nicht gern gesehen, als "Oktoberkind" ist man "keine Heulsuse", so will es die Ideologie. Berührend, dass das Mädchen darum gelegentlich einen Baum umarmt. Das Frauwerden und -sein erscheint dem Ich wenig erstrebenswert, positive Vorbilder fehlen. Die Großmutter, vierfache Mutter, wäre gerne Mathematikerin geworden; die Mutter, die sich in einer Männerdomäne behauptet, erlaubt sich keine Zuneigungsbezeugungen. Jahre später muss sich das Ich "den Weg zu meinem eigenen Körper und meiner eigenen Frau freikämpfen", es ist also auch die Geschichte des Anfangs der Selbstermächtigung einer mutigen Frau.

Die vielfach ausgezeichnete Autorin Volha Hapeyeva, die in ihren Arbeiten immer wieder Genderthemen bearbeitet und auch dazu forscht, widerlegt mit dem Buch Behauptungen, wonach Frauen im Sozialismus im Unterschied zum Westen gleichberechtigt waren. Zu stark ist das Leben ihrer Protagonisten von stereotypen Rollenbildern durchdrungen. Ob die kurzen Kapitel im Gesamten einen Roman ergeben, muss jeder Leser für sich selbst entscheiden, ein roter Faden lässt sich nicht ausmachen. Zu vieles wird angerissen, dann aber abrupt beendet oder nicht ausgeführt. Die Scheidung der Eltern und der ungeklärte Tod des Vaters werden etwa nur beiläufig angesprochen. Die geschilderte Kindheit hätte sicher mehr hergegeben als 128 Seiten.

(S E R V I C E - Volha Hapeyeva: "Camel Travel", aus dem Belarussischen von Thomas Weiler. Literaturverlag Droschl. 128 Seiten. 18 Euro)