Campari - Umsatz und Gewinn 2020 gesunken

Ausschüttung einer Jahresdividende von 0,055 Euro vorgesehen

Campari hat im Jahr 2020 die Auswirkungen der Pandemie und der damit verbundenen Schließung vieler Lokale hart zu spüren bekommen. So sank der Gewinn um 39,1 Prozent auf 187,9 Mio. Euro, teilte der an der Mailänder Börse notierte Konzern am Donnerstag mit. Der Umsatz fiel um 3,8 Prozent auf 1,772 Mrd. Euro. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) reduzierte sich um 20,4 Prozent auf 321,9 Mio. Euro.

Campari wird für 2020 eine Jahresdividende von 0,055 Euro pro Aktie ausschütten und damit genauso viel wie für 2019. Die Verschuldung stieg gegenüber Ende Dezember 2019 um 326,4 Mio. Euro auf 1,103 Mrd. Euro. Trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds habe Campari dank des guten Markenportfolios sowie der geografischen Diversifizierung starke Resilienz bewiesen, berichtete der CEO von Campari, der Auslandsösterreicher Bob Kunze-Concewitz.

In den vergangenen 20 Jahren hat Campari seinen Umsatz vervierfacht. Mit Akquisitionen und strategischem Wachstum ist das Mailänder Unternehmen unter der Regie von Kunze-Concewitz, der den Konzern seit 2005 leitet, zu einem der größten Spirituosenhersteller der Welt aufgestiegen.