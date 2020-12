Cannabis-Aufzucht in Wiener Wohnung entdeckt

222 Pflanzen sichergestellt, aber keine Spur vom "Gärtner" - BILD

Eine Cannabis-Aufzucht hat die Polizei am Mittwoch in einer Wiener Wohnung entdeckt. 222 Pflanzen wurden in den Räumlichkeiten in der Ettenreichgasse in Wien-Favoriten sichergestellt. Der "Gärtner" war nicht anwesend, wie die Exekutive am letzten Tag im Jahr berichtete.

Ein Zeuge hatte den richtigen Riecher und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Gesetzeshüter stand die Tür zur besagten Wohnung offen. "Wir kommen rein", kündigten die Beamten an - ohne Antwort zu erhalten. Vom Wohnungsmieter fehlt noch jede Spur.