Cannabisdealer in Wien-Favoriten und Donaustadt erwischt

Polizisten in der Donaustadt bemerkten Grasgeruch in Auto - Hinweis führte zu Pflanzung in Favoritner Wohnung - BILD

Die Wiener Polizei hat in dieser Woche Cannabisdealer in der Donaustadt und Favoriten erwischt. In Favoriten entdeckten Beamte in Favoriten nach einem Hinweis auf intensiven Geruch eine Pflanzung in einer Wohnung. In der Donaustadt stießen Polizisten im Zuge einer Verkehrskontrolle auf zwei Drogenhändler.

Das Planquadrat fand am Mittwoch in der Donaustädter Industriestraße statt, wo Beamte der Polizeiinspektion Langobardenstraße einen Pkw stoppten und durch das offene Fenster massiven Marihuanageruch aus dem Wagen bemerkten. Bei der genaueren Kontrolle des Autos fanden sie laut Polizeisprecher Markus Dittrich 617,2 Gramm Cannabis und eine elektronische Feinwaage. Die beiden Insassen, eine 34-jährige Frau und einen 37-jährigen Mann, nahmen sie fest. Die beiden österreichischen Staatsbürger verweigerten jede Aussage.

Tags darauf kam es in den Wohnungen der beiden Verdächtigen in Floridsdorf und der Donaustadt zur durchaus reichen Ernte. Die Beamten fanden weitere 24,1 Gramm Cannabis, 44 Pflanzen in Blüte, neun weitere ohne Blüte und 32 Cannabis-Stecklinge.

Bereits in der Nacht auf Dienstag gingen Polizisten der Inspektion Sibeliusstraße in Favoriten im Bereich des Wienerberg einem Hinweis auf starken Cannabisgeruch in einer Wohnung nach. Vermutet wurde eine "Plantage". Die Tür wurde nicht geöffnet, daher ordnete die Staatsanwaltschaft an, dass die WEGA die Wohnung gewaltsam zugänglich machen sollte. In dem Appartement fanden die Polizisten zahlreiche abgeerntete Cannabispflanzen und 421,79 Gramm Cannabis. Der 34-jährige Wohnungsmieter, ein österreichischer Staatsbürger wurde festgenommen.