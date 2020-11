Cannabiszucht in der Wohnung von Grazer sichergestellt

Eigentlich hätte die Polizei am Sonntag in einer Wohnung in Graz gegen ungebührlichen Lärm einschreiten sollen, doch bei dieser Gelegenheit entdeckten die Beamten die Hanfzucht eines 38-Jährigen. Der Mann hatte Cannabispflanzen aufgezogen und -erzeugnisse in seiner Wohnung gelagert. Er wurde auf nach Angaben der Polizei auf freiem Fuß angezeigt.

Um 10.00 Uhr kamen Beamte im Bezirk Lend zum Verdächtigen und wollte ihn eigentlich nur auffordern, weniger Lärm zu machen. Doch der Mann wirkte sehr nervös und versuchte, die Türe sofort wieder zu schließen. Doch da hatten die Polizisten bereits den verdächtigen Geruch aus der Wohnung wahrgenommen, gingen hinein und entdeckten die Suchtmittel-"Plantage".