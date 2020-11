Cannabiszüchter mit Indoor-Anlage in Südoststeiermark ausgeforscht

Ein 44-Jähriger ist am Donnerstag in Klöch (Bezirk Südoststeiermark) ausgeforscht worden, weil er in seiner Wohnung 18 Cannabispflanzen angebaut hatte. Der Südoststeirer gab zu, die Ernte teilweise auch verkauft zu haben. Allerdings habe er den Großteil für seinen Eigenkonsum verwendet. Er wurde angezeigt, die Pflanzen beschlagnahmt, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.