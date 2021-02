CARE: Vor allem Frauen leiden unter Nahrungskrise in Syrien

Hilfsorganisation: Frauen verzichten wegen hoher Nahrungspreise zunehmend auf Mahlzeiten, damit Kinder halbwegs satt werden

Vor allem Frauen leiden laut der Hilfsorganisation CARE unter der dramatischen Nahrungskrise im Bürgerkriegsland Syrien. Wegen der hohen Lebensmittelpreise, die allein im vergangenen Jahr um 236 Prozent stiegen, würden immer mehr Frauen ihr letztes Hab und Gut verkaufen. "Und selbst das reicht oft nicht mehr aus. So verzichten viele Frauen zunehmend auf Mahlzeiten, damit ihre Kinder halbwegs satt werden", so die Hilfsorganisation am Donnerstag in einer Aussendung.

Die ohnehin schwierige Situation knapp zehn Jahre nach Ausbruch des Krieges in Syrien habe sich in den vergangenen Monaten durch die Corona-Pandemie, den wirtschaftlichen Zusammenbruch, Massenvertreibungen, Naturkatastrophen und die anhaltenden Feindseligkeiten weiter verschärft, heißt es in dem aktuellen CARE-Bericht. Daher hätten immer mehr Haushalte Schwierigkeiten, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Elf Millionen Menschen benötigen humanitäre Hilfe. Jede fünfte Frau müsse mittlerweile alleine für ihre Kinder und gleichzeitig ein Einkommen sorgen, weil die Männer tot, verletzt, verschwunden oder auf Arbeitssuche im Ausland sei, heißt es in dem Bericht.

Während der Durchschnittspreis für einen Nahrungsmittelkorb zur Versorgung einer fünfköpfigen Familie für einen Monat 2011 rund sechs Euro betragen habe, koste er nun etwa 30-mal mehr, so die Hilfsorganisation. Zudem sei ein Großteil der kritischen Infrastruktur in Syrien in einem katastrophalen Zustand: Schulen, Wohnungen, Wassersysteme sowie Gesundheitseinrichtungen müssten repariert werden. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung würden unterhalb der Armutsgrenze.