Caritas fordert Hilfe für Geflüchtete in Bosnien-Herzegowina

Knapp 2.500 Menschen mit unzureichender Unterkunft - Generalsekretär Knapp fordert politische Lösung

Die Caritas hat am Freitag in einer Aussendung erneut auf die dramatische Situation geflüchteter Menschen in Bosnien-Herzegowina aufmerksam gemacht. Knapp 2.500 Menschen müssten bei Temperaturen unter null Grad teils im Freien oder in unzureichend ausgestatteten Camps ohne Wasser, Strom, Toiletten, Duschen und Heizung ausharren. Komplizierte politische und bürokratische Prozesse würden weiterhin jede Lösung verhindern, so die Hilfsorganisation.

"Es ist bereits der dritte Winter, in dem sich die Situation in Bosnien-Herzegowina dramatisch zuspitzt", erklärte Andreas Knapp, Auslandshilfe-Generalsekretär der Caritas Österreich. Hilfsorganisationen hätten mit wenigen Ausnahmen keinen Zugang zu den Lagern, was die Hilfe vor immense Herausforderungen stelle, so Knapp. "Es handelt sich hier um eine humanitäre Krise, die keineswegs überraschend gekommen ist."

Caritas Österreich sei seit 2015 entlang der Balkanroute bei der Unterstützung geflüchteter Menschen aktiv, seit fast 30 Jahren unterstütze man die lokale Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina. Die Situation sei auch für sie enorm belastend, so Knapp: "Ein Fünftel der Bevölkerung lebt selbst in Armut, das Land ist mit der Situation massiv überfordert." Daher fordere die Caritas gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen eine politische Lösung. Europa dürfe die Verantwortung für die mitverursachte Situation nicht länger von sich schieben, betonte Knapp. "Es braucht eine langfristige Lösung für die Geflüchteten in Bosnien-Herzegowina - von einer angemessenen Unterkunft und Versorgung bis zu einem raschen Zugang zu einem fairen Asylverfahren."