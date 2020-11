Caritas Salzburg bietet Obdachlosen neue 24-Stunden-Betreuung an

Stadt und Land tragen Kosten - Für Covid-19-Fälle mit leichtem Verlauf stehen auch "Quarantänezimmer" zur Verfügung

Die Corona-Pandemie hat auch die Situation der Obdachlosen in Salzburg verschärft. Betroffene sollten - zumal jetzt die kalte Jahreszeit beginnt - in Zeiten von Covid-19 auch tagsüber nicht mehr auf die Straße. Die Caritas Salzburg bietet darum ab sofort eine neue 24-Stunden-Unterkunft für Obdachlose an. Der Platz dafür wurde in einem Hostel beim Hauptbahnhof gefunden. Stadt und Land finanzieren die Unterkunft je zur Hälfte.

Bis zu 43 obdachlose Männer und Frauen können in der derzeit wegen der Corona-Beschränkungen leer stehenden Touristenunterkunft in der Fanny-von-Lehnert-Straße in Zwei-Bett-Zimmern nächtigen und sich den ganzen Tag aufhalten. Sie bekommen Verpflegung, können duschen und erhalten Beratung von Sozialarbeiterinnen. In Salzburg sind aktuell etwa 110 Menschen obdachlos. 40 von ihnen konnten zuletzt im Haus Franziskus der Caritas, weitere 13 im Haus Elisabeth untergebracht werden. Dort gäbe es grundsätzlich zwar mehr Plätze, die Notschlafstellen können aber wegen der Enge in Coronazeiten nur zur Hälfte belegt werden.

"Wir sind sehr froh, dass wir dieses Quartier so kurz vor dem Winter noch eröffnen können", sagte Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg. Die geltenden Corona-Regelungen werden eingehalten, das Hostel verfüge zudem über ein zertifiziertes Hygienekonzept. Sollte es Covid-19-Fälle mit leichtem Krankheitsverlauf geben, stehen im Haus auch mehrere Zimmer als "Quarantänezimmer" zur Verfügung.

Zugleich unterstützt die Caritas auch Bettler in Salzburg, wenn diese in ihre Heimatländer zurückkehren wollen. Damit sollen die Kapazitäten im Haus Franziskus entlastet werden.