"Causa Tempelberg": Hofer blitzt auch in zweiter Instanz gegen ORF ab

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts liegt vor - Kein Verstoß gegen das Objektivitätsverbot

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat in der "Causa Tempelberg" auch in zweiter Instanz gegen den ORF verloren. Hofers Beschwerde gegen die Entscheidung der Medienbehörde KommAustria wurde als unbegründet abgewiesen, teilte ORF-Moderator Armin Wolf am Dienstag auf Twitter mit. Das Bundesverwaltungsgericht urteilte, dass der ORF nicht gegen das Objektivitätsgebot verstoßen hat.

Die Medienbehörde KommAustria stellte bereits 2017 fest, dass der ORF im BP-Wahl-"Duell" am 19. Mai nicht gegen das ORF-Gesetz verstoßen, sondern vielmehr "mit bestmöglicher Genauigkeit" recherchiert hat. Hofer legte daraufhin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein.

Anlass war ein TV-Duell, in dem Moderatorin Ingrid Thurnher den damaligen FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer damit konfrontiert hatte, dass es die Tötung einer Terroristin, deren Augenzeuge er gewesen sein wollte, nicht gegeben habe. Später stellte sich heraus, dass an der Klagemauer sehr wohl ein Zwischenfall mit Schussabgabe stattgefunden hatte, allerdings hatte es sich nicht um eine Terroristin gehandelt.

"Unzweifelhaft hätte ... der Sachverhalt, so wie er sich auf Basis der Angaben des Beschwerdeführers darstellte, durch eine - egal wie ausführlich durchgeführte - Recherche der mitbeteiligten Partei niemals verifiziert werden können, als sich ein solcher in dieser Form nicht ... zugetragen hat", heißt es im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das online anonymisiert veröffentlicht wurde.

Das Gericht hält fest, dass der ORF mit der Gestaltung der Sendung "nicht gegen das Objektivitätsgebot verstoßen hat und der Beschwerdeführer demnach nicht in seinen Rechten verletzt wurde. Folglich war seine Beschwerde als unbegründet abzuweisen."