Cb-U-Ausschuss: Bankpleite brachte Gemeinde Hirm finanzielle Probleme

Amtmann Wiesinger: Bauland GmbH verlor über 500.000 Euro - BILD

Im Commerzialbank-U-Ausschuss ist am Donnerstag der Amtmann in Hirm und Geschäftsführer der Hirmer Bauland Erschließungs GmbH befragt worden. Alfred Wiesinger gab an, dass die GmbH durch die Bankpleite über 500.000 Euro verloren habe. Auch die Gemeinde selbst habe hohe Verluste erlitten.

Die Hirmer Bauland Erschließungs GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet. 51 Prozent davon gehörten der Gemeinde, 49 Prozent der Commerzialbank. Ziel sei es gewesen, leistbare Baugründe für junge Leute zu schaffen. Der Amtmann erklärte, dass durch den Verkauf von Grundstücken am 9. Juli 2020 620.000 Euro auf dem Konto bei der Commerzialbank lagen - nach dem 15. Juli nichts mehr. Aus der Einlagensicherung habe man zumindest 100.000 Euro zurückbekommen. Der Gemeinde Hirm sei durch den Konkurs der Commerzialbank außerdem ein Verlust von 350.000 Euro entstanden, erklärte Wiesinger später weiter.

Man stehe vor einem "riesengroßen Trümmerhaufen". Nun müsse die Gemeinde überlegen, "wie wir aus dem Schlamassel rauskommen". Die Gemeinde werde ihren Verpflichtungen nachkommen müssen. Seitens des Landes sei Unterstützung zugesagt worden, diese sei aber noch nicht eingetroffen.

Dass die Bank Probleme hatte, davon habe er nie etwas mitbekommen. Von der Schließung habe ihm die Bürgermeisterin am 15. Juli berichtet. Eines der bereits viel diskutierten Geschenke der Bank habe er nicht erhalten.

Mittags waren im U-Ausschuss auch weitere Ladungen beschlossen worden. Die SPÖ begehrte die Befragung des früheren ÖVP-Klubchefs Rudolf Strommer, des ehemaligen Landesrats Karl Kaplan (ÖVP) und eines früheren OeNB-Mitarbeiters. Kommen sollen auch mehrere Bürgermeister aus dem Bezirk Mattersburg, ÖVP-Landesparteichef Christian Sagartz sowie drei frühere Aufsichtsratsmitglieder der Commerzialbank.