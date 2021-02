Cb-U-Ausschuss befragte an 21 Sitzungstagen 63 Auskunftspersonen

Landtagspräsidentin Dunst: 100 Prozent der geladenen Personen erschienen - Zwei weitere Arbeitssitzungen geplant - Abschlussbericht wird am 6. April vorgelegt

Mit der Auskunft eines Ex-Aufsichtsrates gehen am Donnerstagabend die Befragungen im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) zu Ende. Insgesamt liegen damit sechs Monate mit 21 Sitzungstagen, an denen 63 Auskunftspersonen und ein Sachverständiger befragt wurden, hinter den Abgeordneten, bilanzierte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) in einer Aussendung. Jetzt stehen noch zwei Arbeitssitzungen am Programm. Am 6. April soll der Abschlussbericht vorgelegt werden.

Dunst hob positiv hervor, dass "100 Prozent der geladenen Auskunftspersonen erschienen" seien und die Zusammenarbeit - auch mit allen Fraktionen - über weite Strecken gut funktioniert habe. Am 4. März endet die Beweisaufnahme. In einer Sitzung am 24. März sollen noch die restlichen Protokolle der Befragungen von Auskunftspersonen behandelt werden.

Binnen eines Monats wird Verfahrensrichter Walter Pilgermair seinen schriftlichen Abschlussbericht erstellen, der am 6. April zur Beschlussfassung vorgelegt werden und danach dem Landtag zugeleitet werden soll. "Damit endet laut Verfahrensordnung die Tätigkeit des Commerzialbank-Untersuchungsausschusses", erläuterte Dunst.