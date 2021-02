Cb-U-Ausschuss: Befragung von ÖVP-Landesobmann Sagartz wenig ergiebig

Opposition ratlos über Ladung - Keine Kontakte zu Ex-Bankchef Pucher - Commerzialbank sponserte Golddukaten als Tombolapreis

Die Befragung von ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) hat sich am Mittwoch wenig ergiebig gestaltet. Sagartz gab an, kaum Berührungspunkte mit der Bank zu haben. Die Oppositionsparteien zeigten sich ratlos über seine Ladung. Gegen Ende der Befragung sorgte ein Sponsoring der Commerzialbank dann aber doch noch für Aufregung: Sie soll für eine ÖVP-Veranstaltung Golddukaten als Tombolapreis zur Verfügung gestellt haben.

Sagartz betonte in seiner einleitenden Stellungnahme, dass er keine Kontakte zu Ex-Bankchef Martin Pucher und keine Kenntnisse zur Schieflage der Bank gehabt habe. "Ich habe von Pucher, der Commerzialbank oder dem SV Mattersburg keine Geschenke erhalten", sagte der Landesparteiobmann. Von Puchers Geschenkepraxis habe er erst mit dem Rücktritt von Ex-Landesrat Christian Illedits (SPÖ), der ein Goldplättchen bekommen hatte, erfahren.

Zu den Verbindungen zwischen der Bank und der ÖVP Burgenland erläuterte Sagartz, dass insgesamt 6.560 Euro in Form von Sachleistungen und Sponsorings an die Partei, hauptsächlich an die Bezirkspartei Mattersburg und an Gemeindeparteien, geflossen seien. Bei der SPÖ sei das die dreifache Summe in Höhe von 19.000 Euro gewesen. Sagartz sieht die SPÖ außerdem als "Geburtshelferin der Bank", die über Jahrzehnte bei der Revision weggeschaut habe.

Die Commerzialbank habe im Bezirk Mattersburg, wo Sagartz ÖVP-Bezirksparteiobmann ist, den Ruf gehabt, gute Zinsen zu geben. "Ich habe niemanden gekannt, der von der Bank abgeraten hätte", betonte er. SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst wollte wissen, ob ihm bewusst gewesen sei, dass Pucher ÖVP-Mitglied war. "Er hat gesagt, als er die Bank gegründet hat, ist er ausgetreten. Da habe ich ein Alter gehabt, da habe ich keine Wahrnehmung dazu", sagte Sagartz.

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram und FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig zeigten sich ratlos, warum Sagartz auf Wunsch der SPÖ geladen wurde. Grünen-Klubobfrau Regina Petrik fragte scherzhaft: "Weil es der SPÖ so wichtig ist, wer Parteimitglied ist: Sind Sie ÖVP-Mitglied?" Sagartz antwortete, dass er an seinem 18. Geburtstag am 16. Jänner 1999 beigetreten sei.

Gegen Ende der Befragung sorgte ein Dokument der SPÖ über Sponsorings für emotionale Diskussionen. Die Commerzialbank habe der ÖVP Bezirkspartei demnach für Veranstaltungen Tombolapreise zur Verfügung gestellt, darunter auch Golddukaten. Für ihn sei das "dasselbe wie bei Landesrat Illedits", sagte Fürst. "Werden Sie zurücktreten?" Sagartz reagierte darauf mit Unverständnis. Es handle sich um einen üblichen Vorgang bei einer Tombola und um einen Preis, den ein Besucher gewonnen habe. Er selbst habe nie Geschenke der Bank erhalten.