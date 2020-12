Cb-U-Ausschuss - Bezirkshauptfrau Auer informierte Landesamtsdirektor

Elisabeth Pucher habe ihr als Freundin von Selbstanzeige des Ex-Bankchefs erzählt - Diese Information habe sie per SMS weitergegeben

Franziska Auer, Bezirkshauptfrau von Eisenstadt-Umgebung, hat am Mittwoch im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) die Informationsflüsse vor der Schließung der Bank am 14. Juli erläutert. Sie sei am Nachmittag von ihrer Freundin Elisabeth Pucher, der Ehefrau von Ex-Bankchef Martin Pucher, angerufen worden und habe dabei erfahren, dass dieser Selbstanzeige erstattet habe. Daraufhin habe sie gegen 17.00 Uhr Landesamtsdirektor Ronald Reiter informiert.

Auer sei selbst Bankkundin und gelegentlich Besucherin beim SV Mattersburg gewesen. Mit Elisabeth Pucher verbinde sie eine langjährige Freundschaft. Diese habe sie am Telefon unter Tränen kurz darüber informiert, dass "der Martin Selbstanzeige gemacht hat", mehr habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht erfahren. "Sie hat es mir als der Auer Franzi aus Hirm erzählt. In so einer Situation, wo dein Leben in die Brüche geht, da ruft man eine Freundin an", sagte Auer.

Sie verstehe deshalb nicht, warum sie in die Causa "hineingezogen" werde, so die Bezirkshauptfrau. Das liege an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der Auer in einem ZiB2-Interview in Hinblick auf Informationsflüsse vor der Schließung der Bank genannt habe, betonte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.

Auer stellte klar, dass sie von einer Schließung nichts gewusst habe. "Mir war zu keiner Zeit an diesem Tag bewusst, dass innerhalb dieses Tages eine Bank geschlossen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass Behörden in Österreich so schnell reagieren", sagte Auer. Sie habe nur gewusst, dass es eine Selbstanzeige in Bezug zur Bank gebe, aber nicht, worum es genau gehe.

Kurz vor 17.00 Uhr habe sie Landesamtsdirektor Reiter eine SMS geschickt - "so wie ich es als Bezirkshauptfrau halten würde, wenn es im Bezirk etwas Außergewöhnliches geben würde". Sie habe sich gedacht, dass es sich um eine Information handle, die er haben sollte. Reiter habe sie dann zurückgerufen und gefragt, was los sei. Das habe sie ihm aber nicht beantworten können.

Sie habe am Tag der Schließung der Commerzialbank jedenfalls keine Gerüchte in die Welt gesetzt. "Dass das an mir hängen bleibt nach all diesen Jahren als Beamtin, dagegen muss ich mich verwehren", betonte Auer.