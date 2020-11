Cb-U-Ausschuss - Burgenland-Grüne: Justizministerium liefert Akten

Klubobfrau Petrik: "Alles andere wäre rechtswidrig" - ÖVP: SPÖ wolle sich mit Kritik vor Verantwortung drücken

Die burgenländischen Grünen haben am Montag nach der neuerlichen Kritik der SPÖ an ausbleibenden Aktenlieferungen seitens des Bundes für den U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) angekündigt, dass das grün-geführte Justizministerium in Wien Unterlagen liefern werde. "Das Justizministerium kann und wird im Rahmen des Untersuchungsgegenstandes Akten liefern, alles andere wäre rechtswidrig", betonte Klubobfrau Regina Petrik. Kritik an der SPÖ kam auch von der ÖVP.

Sie sei empört, dass die SPÖ Justizministerin Alma Zadic (Grüne) unterstelle, sie würde sich politisch unter Druck setzen lassen und werde von der ÖVP daran gehindert, Akten zu liefern, so Petrik. Klar sei, dass es im U-Ausschuss um die Verantwortung des Landes gehe. "Das Versagen der Finanzmarktaufsicht oder der Nationalbank muss durch die Staatsanwaltschaft und eine Kommission im Bund aufgeklärt werden", betonte sie.

Die ÖVP kritisierte unterdessen, dass sich die SPÖ vor Verantwortung drücke. Es gebe eine klare Aussage der Finanzprokuratur, dass die Ministerien keine Akten liefern würden. "Hier die Aussagen der Finanzprokuratur einfach zu ignorieren, lässt auf ein fragwürdiges Demokratieverständnis der handelnden Akteure schließen", betonte Klubobmann Markus Ulram.