Cb-U-Ausschuss: Ehemaliger Wirtschaftsprüfer hatte kaum Erinnerungen

Nidetzky: "Da überfordern Sie mein Gehirn" - Keine Unregelmäßigkeiten festgestellt

Der ehemalige Wirtschaftsprüfer der Commerzialbank Mattersburg (Cb) und der Eigentümer-Genossenschaft, Gerhard Nidetzky, ist am Donnerstag im Untersuchungsausschuss befragt worden. Er gab dabei an, sich kaum zu erinnern. Die letzte Prüfung sei bereits 2005 erfolgt, den Auftrag habe er 1994 erhalten. "Da verlangen Sie, dass ich mich daran erinnere? Da überfordern Sie mein Gehirn", betonte Nidetzky.

Unregelmäßigkeiten seien ihm nie aufgefallen. Den Auftrag zur Prüfung der Mehrheitseigentümerin der Bank habe er 1994 vom damaligen Landeshauptmann Karl Stix (SPÖ) erhalten. "Ich war damals Berater im Bereich des Landes Burgenland in einigen Causen", erzählte Nidetzky. Zu diesem Zeitpunkt sei er schon lange in der Liste des Finanzministeriums als Bankprüfer eingetragen gewesen. An der Entscheidung des Landes, die Tätigkeit als Revisionsverband zu übernehmen, sei er nicht beteiligt gewesen.

Kontakt mit Bundesbehörden wie der Finanzmarktaufsicht und der Nationalbank habe er seines Wissens nach nicht gehabt. Auch dazu, ob er von der Commerzialbank ausreichend Unterlagen bekommen habe und ob er dafür nachfragen haben müsse, hatte Nidetzky keine Erinnerung. In die Bestellung seines Nachfolgers, der TPA, deren Gründer er ist, sei er nicht involviert gewesen. Er habe auch keine Empfehlung abgegeben.

Die Revisionsberichte seien sicher an das Land übermittelt worden, wie da dann damit umgegangen worden sei, wisse er nicht. Der Name Helmut Bieler, ehemaliger Finanzlandesrat (SPÖ), sage ihm nichts. "Das war ihr Auftraggeber", sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. "Sagt mir trotzdem nichts", meinte Nidetzky. Er sei schon froh, dass er sich an Stix erinnere.

Die fehlenden Erinnerungen begründete Nidetzky damit, dass er schon seit zwölf Jahren in Pension sei und dass der Auftrag für ihn nicht so wichtig gewesen sei. Vielleicht 2.000 Euro habe er dafür erhalten. "Das war eine Bomben-Prüfung, davon kann man das ganze Leben leben", kommentierte er. Grünen-Klubchefin Regina Petrik meinte dazu: "Vorsicht mit diesem Ausdruck. Es ist schon einiges bekannt geworden."

Nidetzky war am Donnerstag die letzte Auskunftsperson. Der U-Ausschuss wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt. Geladen sind unter anderem Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Ex-Wirtschaftslandesrat Karl Kaplan (ÖVP).