Cb-U-Ausschuss - Erste Beugestrafe für Auskunftsperson beantragt

Gutachten: Berufung auf Ansteckungsgefahr allein kein Grund zum Fernbleiben - Keine Unterbrechung wegen Corona

Das Fernbleiben von Auskunftspersonen beim Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) hat nun erste Konsequenzen: In einem Fall wurde die Verhängung einer Beugestrafe beim Landesverwaltungsgericht beantragt, gab die Ausschussvorsitzende, Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Mittwoch bekannt. Eine Unterbrechung aufgrund des coronabedingten Lockdown, wie dies die ÖVP verlangt, wird es nicht geben, so ein Sprecher der Landtagspräsidentin zur APA.

Betreffend vier Auskunftspersonen, die sich im Hinblick auf Corona mit dem Argument der Gefährdung für die Gesundheit entschuldigt hatten, gibt es ebenfalls ein amtsärztliches Gutachten. Diesem sei zu entnehmen, dass die Rahmenbedingungen für den Ausschuss hinsichtlich der Covid-Prävention ausreichend seien, so dass eine bloße Berufung auf eine Ansteckungsgefahr kein ausreichender Entschuldigungsgrund sei, erläuterte Dunst. Einer erneuten Ladung durch den U-Ausschuss stehe somit nichts im Weg.

Die Verfahrensordnung für Untersuchungsausschüsse des Burgenländischen Landtages sieht auch Beugemittel vor: Bei Nichtbefolgung einer Ladung als Auskunftsperson kann eine Geldstrafe in der Höhe von 500 Euro bis 5 000 Euro verhängt werden, im Wiederholungsfall in der Höhe von 2.000 bis 10.000 Euro. Wird ungerechtfertigt die Aussage zu einer zulässigen Frage verweigert, kommt eine Geldstrafe bis zu 1.000 Euro in Betracht.

Für die Sitzung am Donnerstag als Auskunftspersonen geladen sind Andreas Ittner, ehemaliger Direktor der Hauptabteilung Finanzmarktstabilität und Bankenprüfung in der Österreichischen Nationalbank, der frühere ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling sowie zwei Prüfer der TPA Wirtschaftsprüfung GmbH. Die Sitzung findet im neuen, größeren Ausschusslokal im ersten Stock des Kulturzentrums Eisenstadt statt.