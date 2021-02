Cb-U-Ausschuss - Ex-Bankchef Pucher wird am Mittwoch befragt

Für 45 Minuten - Auch Mattersburgs Bürgermeisterin Salamon und OeNB-Vizegouverneur Haber geladen

Im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) steht am Mittwoch die Befragung der wohl wichtigsten Auskunftsperson am Programm: Ex-Bankchef Martin Pucher wird für rund 45 Minuten die Fragen der Fraktionen beantworten - eine längere Befragung ist laut einem medizinischen Gutachten aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich. Die Fragen wurden im Vorhinein bekannt gegeben, ein Arzt wird dabei sein. Die Befragung ist für 10.00 Uhr angesetzt.

Bei der ersten Sitzung des U-Ausschusses Anfang November hatte sich Pucher, der in der Vergangenheit zwei Schlaganfälle erlitten hat, aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt. Der Grazer Arzt Manfred Walzl stellte nun aber in einem Gutachten fest, dass der Ex-Bankchef durchaus in den U-Ausschuss kommen könne, wenn die aus medizinischer Sicht notwendigen Maßnahmen eingehalten werden. Neben Pucher sind am Mittwoch auch die Mattersburger Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ), Nationalbank-Vizegouverneur Gottfried Haber und Marlies Stubits, Gruppenvorständin im Amt der Landesregierung, geladen.