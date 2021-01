Der frühere burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) wird für den 18. Februar 2021 in den Commerzialbank-Untersuchungsausschuss geladen. Das hat die Vorsitzende des Ausschusses, Landtagspräsidentin Verena Dunst am Mittwoch bekannt gegeben. Die Ladung erfolgte bereits, so Dunst.