Cb-U-Ausschuss - Ex-Landesrat Kaplan dementiert Geschenk von Pucher

Kein Kontakt mit Ex-Bankchef während politischer Tätigkeit - Als Wirtschaftslandesrat nicht für Bestellung eines Revisors zuständig

Ex-Wirtschaftslandesrat Karl Kaplan (ÖVP) hat am Donnerstag im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) dementiert, dass er ein Geschenk von Ex-Bankchef Martin Pucher erhalten hat. Pucher hatte das bei seiner Befragung im U-Ausschuss gesagt. Er könne sich aber an nichts erinnern. Mit Pucher habe er überhaupt erst nach seiner Zeit in der Politik als Präsident des burgenländischen Fußballverbandes Kontakt gehabt, betonte Kaplan.

Er könne die Aussagen des Ex-Bankchefs zu den Geschenken nicht bestätigen - auch nicht, dass er politisch keinen Unterschied gemacht habe. "Er hat bei mir immer über die ÖVP geschimpft. Dass er Mitglied war, hat er mir nie erzählt, anscheinend hat er sich dafür geschämt", sagte Kaplan. Als Präsident des Fußballverbandes habe er VIP-Karten vom SV Mattersburg geschenkt bekommen, weil er in dieser Funktion regelmäßig die Spiele besucht habe. "Ich bin am VIP-Klub aber immer vorbeigegangen, rüber zu den anderen Tribünen", erzählte der ehemalige Landesrat. Die Tätigkeit im Fußballverband habe er erst übernommen, als er aus der Politik ausgeschieden sei. Über sein Engagement im Fußball habe er dann auch Pucher persönlich kennengelernt.

Die Zusammenarbeit mit Pucher in der Fußballakademie, in der Kaplan Aufsichtsratsvorsitzender war, sei anfangs gut gewesen, nach der Eröffnung aber immer schlechter. "Man hat Dinge von mir verlangt, die ich nicht bereit war zu tun", erzählte er. Der Aufsichtsrat habe etwa gefordert, dass der Fußballverband nach Mattersburg übersiedeln solle - "nur über meine Leiche", sagte Kaplan. Deswegen habe er bei der Fußballakademie dann auch aufgehört.

Mit der Loslösung der Commerzialbank von Raiffeisen, der Tätigkeit des Landes als Revisionsverband und der Bestellung des Revisors habe er nie etwas zu tun gehabt. SPÖ-Abgeordnete Doris Prohaska sprach Kaplan darauf an, dass er als Wirtschaftslandesrat auf dem Papier sehr wohl für die Bestellung eines Revisors zuständig gewesen sei. So sei das aber nicht gewesen, sagte der ÖVP-Politiker. Aus vorangegangenen Befragungen hatte sich bereits ergeben, dass in der Praxis der Finanzlandesrat zuständig war.

Warum er in einem Interview gesagt habe, dass ihm immer klar gewesen sei, dass das Land die Fußballakademie einmal ganz übernehmen wird müssen, wollte Grünen-Klubchefin Regina Petrik wissen. "Ich bin davon ausgegangen, dass sich Mattersburg nicht ewig in der obersten Liga halten wird", sagte Kaplan. Es sei eine Kraftanstrengung von Pucher gewesen, dass sich der SV Mattersburg so lange oben gehalten habe. "Viele haben gefragt, wie das geht. Jetzt wissen wir es", betonte Kaplan.