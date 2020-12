Cb-U-Ausschuss - Ex-Mitarbeiterin: "War mehr als überrascht"

Silberbarren und Goldplättchen für Personen auf Geschenkeliste - Auch Politiker und Bürgermeister beschenkt

Eine ehemalige Mitarbeiterin der Commerzialbank Mattersburg (Cb) hat am Donnerstag im U-Ausschuss betont, dass sie nie Hinweise auf eine Schieflage der Bank wahrgenommen habe. Von der Nachricht der Schließung sei sie "mehr als überrascht" gewesen. "Wenn ich mich nicht angehalten hätte, wäre ich umgefallen", sagte sie. Auf einer Geschenkeliste der Bank habe sie Namen von Politikern gesehen. Verschenkt wurden laut der Mitarbeiterin auch Silberbarren und Goldplättchen.

Auf der Liste seien auch Bürgermeister und Vizebürgermeister gestanden. Bekommen hätten die Beschenkten "Silberbarren von hundert Gramm bis ein Kilo oder Goldplättchen von zwei bis hundert Gramm", aber auch Blumen oder Champagner, sagte die ehemalige Mitarbeiterin. Namen könne sie aufgrund des Bankgeheimnisses nicht nennen. Wer was bekomme, habe Ex-Bankchef Martin Pucher entschieden. Einmal habe sie einen Politiker in der Bank gesehen, der vermutlich einen Termin bei Pucher gehabt habe. Von ihm wisse sie auch, dass er ein Geschenk erhalten habe.

Die Ex-Mitarbeiterin gab an, in der Abteilung Zahlungsverkehr gearbeitet und vor einigen Jahren die Prokura bekommen zu haben. Anzeichen zu den Vorgängen in der Bank habe sie aber nie bemerkt. Von den Whistleblower-Anzeigen, Ergebnissen der internen Revision und Prüfungsergebnissen habe sie nichts gewusst.

Der Zugang zu Pucher sei "sehr beschränkt" gewesen. "Nur seine Meinung hat gezählt. Was der Herr Pucher gesagt hat, das war Sache", betonte die ehemalige Mitarbeiterin. Ihre Ansprechperson sei Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits gewesen.

Von der Schließung der Bank habe sie von einem Freund erfahren, seitens der Bank habe sie niemand kontaktiert. Der 14. Juli sei noch ein "normaler Arbeitstag" gewesen. Am 15. Juli sei sie dann in die Bank gefahren, nachdem sie von der Schließung erfahren habe. "Wie ich gekommen bin, waren bereits die Finanzmarktaufsicht und der Regierungskommissär im Haus", sagte sie. Auffällige Abhebungen rund um die Schließung habe sie nicht bemerkt. Überweisungen, die erst nach der Schließung behandelt worden wären, seien storniert worden.

Durch die Prokura habe sich für sie nicht viel geändert. FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig betonte, dass das in Unternehmen aber ein mächtiges Instrument sei. "In der Commerzialbank war es das nicht", sagte die Ex-Mitarbeiterin. Sie habe Empfehlungen abgeben, aber nichts entscheiden dürfen.