Cb-U-Ausschuss - Ex-Stadtchef Resch: Kein Wort mit Pucher gesprochen

Ehemaliger Mattersburger Bürgermeister: "Jeder hat sich gewundert, wie das gehen kann" - Ex-Bankchef sei für ihn "nicht existent" gewesen - BILD

Der ehemalige Mattersburger Bürgermeister Josef Resch (ÖVP) hat am Mittwoch im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) über seine - "nicht vorhandene" - Beziehung zu Ex-Bankchef Martin Pucher und Gerüchte zur Bank Auskunft gegeben. Mit Pucher habe er 40 Jahre lang kein Wort gesprochen, weil es zu einem persönlichen Zerwürfnis gekommen sei. "Pucher ist für mich nicht existent gewesen", sagte Resch.

Im Kaffeehaus, beim Heurigen und im Wirtshaus sei aber immer wieder über die Bank gesprochen worden - auch Gerüchte habe er gehört. "Jeder hat sich gewundert und ich habe mich auch gewundert, wie das gehen kann", erzählte er. "Ich habe einfach nicht begriffen, von wo die Gelder herkommen." Konkreteres sei aber nicht geredet worden. Außerdem habe sich natürlich dennoch jeder über die guten Konditionen gefreut. Pucher habe er als "Wunderwuzzi" wahrgenommen.

Resch, der von 1992 bis 1999 und damit auch zum Zeitpunkt der Gründung der Bank Bürgermeister war, erzählte, dass er von dieser erst erfahren habe, als das Schild am Gebäude montiert wurde. "Ich habe gefragt: Was ist das? Da habe ich erfahren, dass wir in Mattersburg eine neue Bank kriegen." SPÖ-Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl wollte wissen, wie es möglich sei, dass er als Bürgermeister nichts davon mitbekommen hat. "Es ist vielleicht sehr schwer zu verstehen, aber in Mattersburg hat es sechs Banken gegeben. Ich brauch keine siebente, so hab ich das gesehen", sagte Resch. Über Geschenke sei ihm nichts bekannt.

Im Nachhinein, als er in der Zeitung über die Anzeige 2015 gelesen habe, sei ihm wieder eingefallen, dass "ich zu dem Zeitpunkt schon etwas gehört habe", verwies er auf Gerüchte. Auch über die Dachdeckerei von Ex-Aufsichtsrat Ernst Zimmermann habe er sich öfter gewundert, zumal er selbst eine Dachdeckerei betrieben habe. Zimmermann habe vor der Übergabe des Betriebs an seinen Sohn Investitionen in einer Höhe getätigt, die "für einen 60-Jährigen nicht so üblich sind. Ich hätte das meinem Sohn sicher nicht angetan", sagte Resch. Er habe sich auch mit Kollegen darüber ausgetauscht, dass sie sich das nicht leisten könnten, und gerätselt, woher das Geld komme.