Cb-U-Ausschuss - Ex-Stadtchef Resch: Kein Wort mit Pucher gesprochen

Ehemaliger Mattersburger Bürgermeister: "Jeder hat sich gewundert, wie das gehen kann" - Ex-Bankchef sei für ihn "nicht existent" gewesen - Krensdorfer Ortschef erhielt Silbergeschenk - BILD

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Befragung des Krensdorfer Bürgermeisters Karl Izmenyi (letzte zwei Absätze) ---------------------------------------------------------------------

Der ehemalige Mattersburger Bürgermeister Josef Resch (ÖVP) hat am Mittwoch im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) über seine - "nicht vorhandene" - Beziehung zu Ex-Bankchef Martin Pucher und Gerüchte zur Bank Auskunft gegeben. Mit Pucher habe er 40 Jahre lang kein Wort gesprochen, weil es zu einem persönlichen Zerwürfnis gekommen sei. "Pucher ist für mich nicht existent gewesen", sagte Resch.

Im Kaffeehaus, beim Heurigen und im Wirtshaus sei aber immer wieder über die Bank gesprochen worden - auch Gerüchte habe er gehört. "Jeder hat sich gewundert und ich habe mich auch gewundert, wie das gehen kann", erzählte er. "Ich habe einfach nicht begriffen, von wo die Gelder herkommen." Konkreteres sei aber nicht geredet worden. Außerdem habe sich natürlich dennoch jeder über die guten Konditionen gefreut. Pucher habe er als "Wunderwuzzi" wahrgenommen.

Resch, der von 1992 bis 1999 und damit auch zum Zeitpunkt der Gründung der Bank Bürgermeister war, erzählte, dass er von dieser erst erfahren habe, als das Schild am Gebäude montiert wurde. "Ich habe gefragt: Was ist das? Da habe ich erfahren, dass wir in Mattersburg eine neue Bank kriegen." SPÖ-Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl wollte wissen, wie es möglich sei, dass er als Bürgermeister nichts davon mitbekommen hat. "Es ist vielleicht sehr schwer zu verstehen, aber in Mattersburg hat es sechs Banken gegeben. Ich brauch keine siebente, so hab ich das gesehen", sagte Resch. Über Geschenke sei ihm nichts bekannt.

Im Nachhinein, als er in der Zeitung über die Anzeige 2015 gelesen habe, sei ihm wieder eingefallen, dass "ich zu dem Zeitpunkt schon etwas gehört habe", verwies er auf Gerüchte. Auch über die Dachdeckerei von Ex-Aufsichtsrat Ernst Zimmermann habe er sich öfter gewundert, zumal er selbst eine Dachdeckerei betrieben habe. Zimmermann habe vor der Übergabe des Betriebs an seinen Sohn Investitionen in einer Höhe getätigt, die "für einen 60-Jährigen nicht so üblich sind. Ich hätte das meinem Sohn sicher nicht angetan", sagte Resch. Er habe sich auch mit Kollegen darüber ausgetauscht, dass sie sich das nicht leisten könnten, und gerätselt, woher das Geld komme.

Am Nachmittag wurde der Zemendorfer Bürgermeister Josef Haider (ÖVP) als Auskunftsperson befragt. Gegen ihn läuft allerdings bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein Strafverfahren, er machte daher von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Allgemein zur Geschenkepraxis der Bank oder des SV Mattersburg befragt, erklärte Haider, dass er von Bekannten gehört habe, dass sie zum 60. oder 70. Geburtstag Silbergeschenke bekommen hätten, unter Bürgermeisterkollegen sei dies kein Thema gewesen.

Ex-Bankchef Martin Pucher kannte er, habe aber nicht persönlich mit ihm zu tun gehabt. Spiele des SV Mattersburg habe er gelegentlich mit seinem Sohn besucht, mit selbst gekauften Tickets - und dabei sei man hinter dem Tor auf der Wiese bei dessen Freunden gestanden. FPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Petschnig wollte wissen, ob er das Angebot einer Bank zu einer gemeinsamen Bauland Erschließungs GmbH, bei der die Bank keinen Gewinn machen könne, annehmen würde, wie das in Hirm passiert sei. "Nein. Wenn irgendwer etwas herschenkt, dann ist da immer ein Hintergedanke", sagte Haider. In Zemendorf arbeite man bei Erschließungen mit der Raiffeisenbank zusammen, die das bessere Angebot abgegeben habe.

Den Abschluss machte am Mittwoch Karl Izmenyi, ÖVP-Bürgermeister von Krensdorf. Er gab an, von der Commerzialbank zum 50. Geburtstag ein Silbergeschenk erhalten zu haben. Dieses sei etwa so groß wie eine Medaille gewesen. Angesprochen darauf, ob sich auf dem Geschenk auch eine Widmung befinde, meinte Izmenyi: "Ich weiß ja gar nicht, wo es ist." Zum 60er habe er nichts bekommen, auch ein Goldgeschenk habe er nie erhalten.

Die Gemeinde Krensdorf ist selbst Geschädigte der Bankenpleite. Auf einem Girokonto bei der Commerzialbank lagen rund 224.000 Euro. Gemeinsame Projekte mit der Bank habe es nie gegeben - als man 2016 Angebote von Banken für einen Kredit einholte, habe die Commerzialbank nicht mitbieten wollen. Hin und wieder sei er bei Fußballspielen des SV Mattersburg gewesen, erzählte der Bürgermeister. Die Karten dafür habe er teilweise selbst gekauft und teilweise bekommen - "wenn, dann waren es aber Einzelkarten", sagte Izmenyi. Der U-Ausschuss wird am morgigen Donnerstag um 10.00 Uhr fortgesetzt und geht mit dem Sachverständigen Herbert Motter sowie ehemaligen Aufsichtsräten ins Finale.