Cb-U-Ausschuss - Fazekas vertritt Ulram als ÖVP-Fraktionsführer

Klubobmann unterzieht sich operativem Eingriff im Ohr

Im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) wird in den kommenden Wochen ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas als Fraktionsführer der Volkspartei fungieren. Er vertritt den bisherigen Fraktionsführer Markus Ulram, der sich am kommenden Donnerstag einem länger geplanten operativen Eingriff im Ohr unterziehen wird, teilte die ÖVP Burgenland am Montag mit.

Auch Ulrams Agenden als Klubobmann werde Fazekas übernehmen. Man gehe davon aus, dass Ulram nach rund drei Wochen in seine Funktionen zurückkehren werde, so die ÖVP.