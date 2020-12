Cb-U-Ausschuss - FMA-Abteilungsleiter: "Hat Spuren hinterlassen"

Saukel: "Mir ist das in 30 Jahren noch nicht passiert" - Aufregung um Regelverstoß bei Akteneinsicht - Keine neuerliche Ladung von Ex-Bankchef Pucher "in absehbarer Zeit"

Christian Saukel, Leiter der Abteilung "Aufsicht über Aktienbanken, Zahlungsinstitute und Einlagensicherungen" der Finanzmarktaufsicht (FMA), hat sich am Mittwoch im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) betroffen über die Causa gezeigt. "Das hat auch bei uns Spuren hinterlassen. Mir ist das in 30 Jahren noch nicht passiert", betonte Saukel. Ein "derartiges Ausmaß an Lügen, Dreistigkeit und krimineller Energie" habe er im Laufe seiner Tätigkeit noch nicht gesehen.

Saukel stellte in seinem Eingangsstatement klar, dass es sich bei der FMA um "keine Bankenpolizei" handle. Das Strafrecht falle in die Kompetenz der Staatsanwaltschaft. Dass es eine Bankenaufsicht gebe, bedeute nicht, dass es eine Garantie gebe, dass Untreue und Betrug sowie Bankenpleiten nicht mehr vorkommen. "Das ist naiv und weltfremd", betonte Saukel, der Fragen nur allgemein beantwortete und zum konkreten Fall der Commerzialbank kaum Auskunft geben konnte.

Die Causa sei für ihn ein Kriminalfall. "Ich bin schockiert, ich habe regelmäßig mit dem Management Gespräche geführt. Wir sind hinters Licht geführt worden", sagte er. Kriminelle Systeme wie jenes in der Commerzialbank seien in kleinen Banken prinzipiell leichter umsetzbar. "Bei kleineren Banken ist es technisch einfacher, weil da weniger Leute involviert sind", meinte Saukel.

Mit dem Land Burgenland habe er keinen Kontakt in Bezug auf die Commerzialbank gehabt. Seines Wissens nach gebe es "nur eine einzige weitere Bank in Österreich, wo das Land der Revisionsverband ist", sagte der Abteilungsleiter. Sollten Organe des Bundes versagt haben, mache es keinen Unterschied, ob das bei FMA, Österreichischer Nationalbank oder Staatsanwaltschaft passiert sei - letztlich würde "die Republik zum Handkuss kommen", so Saukel.

Im Vorfeld der Sitzung sorgte ein Vorfall bei der Akteneinsicht für Aufregung. Vorsitzende Verena Dunst (SPÖ) sprach von einem "klaren Verstoß gegen Regeln" - es sei nicht erlaubt, Kopien oder Fotos von vertraulichen Akten zu machen. Regina Petrik, Klubobfrau der Grünen, betonte, sie habe bei der Akteneinsicht zur eigenen Erinnerung Fotos von Unterlagen gemacht und diese dann auch wieder gelöscht.

"Für mich war klar, dass keine Bilder zur Verbreitung gemacht werden dürfen. Darauf habe ich einen Eid geschworen und an den habe ich mich gehalten, denn die Bilder habe ich nach Durchsicht meiner Notizen gelöscht", sagte sie. Sollte die Landtagsdirektion eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft einbringen, sehe sie dem "sehr gelassen entgegen", so Petrik.

Dunst betonte zu Beginn der Sitzung, dass jene Auskunftspersonen, die sich aufgrund der Coronakrise entschuldigt hatten, neuerlich geladen werden. Bei Ex-Bankchef Martin Pucher habe eine Begutachtung durch den Amtsarzt ergeben, dass "keine neuerliche Ladung in absehbarer Zeit erfolgen kann aufgrund eines schwerwiegenden ärztlichen Attests", sagte Dunst. In einigen Wochen sollte aber eine neuerliche Ladung möglich werden. Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits werde am 17. Dezember in den U-Ausschuss kommen.