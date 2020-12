Cb-U-Ausschuss - FMA-Chef Ettl: "Bank war kriminelle Organisation"

Finanzmarktaufsicht sei keine strafrechtliche Ermittlungsbehörde - Landeshauptmann sei informiert worden, um Schließung für Betroffene kontrolliert abzuwickeln

Helmut Ettl, Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA), hat am Donnerstag im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) betont, dass es sich bei der Causa um einen "dreisten Kriminalfall" handle. "Normal werden Banken Opfer von Kriminellen, hier war die Bank selbst eine Art kriminelle Organisation", sagte er. Die FMA sei aber keine strafrechtliche Ermittlungsbehörde und habe weder die entsprechende Kompetenz noch die Mittel.

"Bankenaufsicht bedeutet nicht, dass es eine Garantie gibt, dass es in Banken keine kriminellen Handlungen mehr geben kann", sagte Ettl. Einen Fall wie die Commerzialbank habe er in seiner 20-jährigen Berufserfahrung aber noch nicht erlebt. Er habe noch nie eine Bank innerhalb weniger Stunden sperren müssen.

Zu Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) habe er bis zum 14. Juli keinen Kontakt gehabt. Am Tag der behördlichen Schließung der Bank habe der Landeshauptmann ihn aber angerufen - und nicht umgekehrt, wie Doskozil das in seiner Befragung angegeben hatte. "Er hat mich gefragt: Wie schlimm ist es? Und ich habe gesagt: Sehr schlimm", erzählte Ettl.

Bereits am Nachmittag habe er eine ehemalige Kollegin kontaktiert, um sich die Telefonnummer des Landeshauptmannes zu besorgen, damit die FMA im Fall der Schließung einen Kontakt ins Burgenland hätte. Dabei habe es sich um jene Gruppenvorständin gehandelt, in deren Bereich sich die Finanzabteilung befindet und die Doskozil um 14.17 Uhr in einer SMS Probleme mit einer Bank angekündigt hatte. Informationen zu Problemen oder zur möglichen Einsetzung eines Regierungskommissärs habe er aber nicht weitergegeben, sagte Ettl.

"Uns war klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bank geschlossen werden muss, da ist. So etwas darf nicht unkontrolliert passieren", sagte Ettl. Für die FMA sei wichtig gewesen, dass es regional jemanden gebe, der den Prozess nach der Schließung gestalte. "Es kann nicht sein, dass man in der Früh im Burgenland aufwacht und auf einmal ganz spontan die Bank geschlossen ist", sagte Ettl. Die Auskunft am Doskozil sei im Wege der Amtshilfe erfolgt. "Ich hatte nie Zweifel, dass es rechtens war", betonte er.

Verfahrensrichter Walter Pilgermair fragte sich, wie es nicht auffallen könne, dass 50 Prozent der Kredite und 98 Prozent der Interbankveranlagungen Fake seien: "Was für Magier müssen da am Werk sein?" Ettl erklärte dazu: "Wenn das System in sich logisch dargestellt ist und stimmig ist, wird man das System in sich sehr schwer aufdecken können."

Entscheidend sei aus seiner Sicht, dass die Wirtschaftsprüfer Bestätigungen von Salden bei Firmen und anderen Banken einholen. In der Causa Commerzialbank waren diese Saldenbestätigungen bekanntlich gefälscht.