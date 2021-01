Cb-U-Ausschuss - Für ÖVP wird die Zeit zu kurz

Ehemalige Bankvorständin erneut entschuldigt - Steuerberater soll vor Schließung 170.000 Euro abgehoben haben - Volkspartei will ihn laden

Die burgenländische ÖVP befürchtet, dass dem Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) die Zeit ausgehen könnte. Dass das Landesverwaltungsgericht gleich zu Beginn mit der Streichung von Passagen aus dem Antrag auf den U-Ausschuss befasst werden musste, habe Zeit gekostet, "die uns abgehen wird, sodass gewisse Personen nicht mehr befragt werden können", sagte Klubobmann Markus Ulram am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Die Beweisaufnahme endet am 4. März.

Eine ehemalige Vorständin der Commerzialbank, die am morgigen Donnerstag befragt werden sollte, habe wie schon im November aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund der Coronakrise abgesagt. Sie müsse nun ebenso wie Ex-Bankchef Martin Pucher neuerlich geladen werden. "Es ist die Frage, ob uns nicht die Zeit hier zu kurz wird", sagte Ulram, der bei der SPÖ eine Verzögerungstaktik ortete.

Ebenfalls in den U-Ausschuss geladen werden soll ein Steuerberater der Commerzialbank, der wenige Tage vor der Schließung der Bank rund 170.000 Euro von seinem Konto abgehoben haben soll, wie auch der "Kurier" am Mittwoch berichtete. "Aus meiner Sicht ist es nicht alltäglich, dass man so eine Summe abhebt", betonte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Er forderte Aufklärung, ob es Insiderinformationen gegeben habe.

Die ÖVP ortet außerdem eine Nähe zwischen dem Steuerberater und der SPÖ. Ein Schreiben zeige etwa, dass der sozialdemokratische Gemeindevertreterverband (GVV) Burgenland bezüglich der finanziellen Gemeindebetreuung mit ihm in Kontakt gewesen sei, sagte Fazekas. Zur Ladungsliste für Februar, auf der auch der Steuerberater stehen soll, werde es noch am Mittwoch Gespräche zwischen den Fraktionen geben. Sie könnte schon am morgigen Donnerstag im Ausschuss beschlossen werden.