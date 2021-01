Cb-U-Ausschuss - Kaum Antworten von Ex-Bankvorstand

"Keinerlei Beobachtungen" zu Unregelmäßigkeiten - Tätigkeit als Kassier beim SV Mattersburg als "Gefälligkeitsdienst" für Ex-Bankchef Pucher

Die Befragung eines ehemaligen Vorstandes der Commerzialbank Mattersburg (Cb) im Untersuchungsausschuss hat am Donnerstag kaum Antworten gebracht. Der Ex-Bankvorstand gab bei zahlreichen Fragen an, dazu keine Wahrnehmungen zu haben, und entschlug sich mehrmals aufgrund der laufenden Ermittlungen. Zu Unregelmäßigkeiten in der Bank habe er "keinerlei Beobachtungen" gemacht.

"Ich war nur für das Passivgeschäft zuständig und nicht für die Kredite", sagte der ehemalige Vorstand. Zu Kreditvergaben habe er ebenso keine Kenntnis wie von der Anzeige eines Whistleblowers im Jahr 2015. Ex-Bankchef Martin Pucher sei eine beherrschende Person gewesen. Ob es überhaupt Vorstandssitzungen gegeben habe, wollte der ehemalige Bankvorstand nicht beantworten.

Bei der Befragung war auch der SV Mattersburg (SVM) Thema, weil der Vorstand dort als Kassier tätig war - und das obwohl er sich für Fußball eigentlich gar nicht interessiere. Das sei eher ein "Gefälligkeitsdienst" für Pucher gewesen. Dieser habe ihn auch mehrmals dazu überredet, weiterzumachen. Die Commerzialbank habe den Sportverein mit mehreren hunderttausend Euro gesponsert, an die genaue Summe könne er sich aber nicht erinnern.

Auch zum Gold-Geschenk des SVM an Ex-Landesrat Christian Illedits (SPÖ), der deshalb zurückgetreten war, könne er nichts sagen. "Die Organisation hat das Sekretariat in der Bank gemacht." Ein häufiger Gast am Fußballplatz sei die Mattersburger Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ) gewesen. Mit ihr habe Pucher immer wieder Gespräche geführt, ebenso mit dem ehemaligen Landeshauptmann Hans Niessl und Illedits (alle SPÖ). Grüne und ÖVP haben am Donnerstag zuvor bereits die Ladung Niessls in den U-Ausschuss bekanntgegeben.

Pucher habe ihn am Tag seiner Selbstanzeige am 14. Juli zu Mittag in sein Büro gebeten, erzählte der Vorstand. "Er war in Tränen aufgelöst und hat gesagt, es tut ihm leid, aber er muss Selbstanzeige machen, er hat die Bank ruiniert." Auf die Frage von SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst, ob er glaube, dass die Bank noch offen hätte, wenn Pucher nicht Selbstanzeige erstattet hätte, sagte er: "Ich glaube fast schon."

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik wollte wissen, warum er glaube, dass er 2019 in den Vorstand geholt worden sei. Zunächst habe er das mit seiner Leistung in der Bank begründet, heute denke er aber anders darüber. "Ich denke, dass das Verhältnis zwischen den beiden anderen Vorstandsmitgliedern nicht das allerbeste war und dass ein Dritter gebraucht worden ist, um ganz einfach Unterschriften zu leisten", sagte der ehemalige Bankvorstand. "Als Mehrheitsbeschaffer?", fragte Petrik. "Ja. Sie können mir glauben, auch wenn es mir keiner glaubt: Wenn ich das alles gewusst hätte mit den Malversationen, dann hätte ich dieses Amt nie angenommen", betonte er.

Ein Sprecher des Steuerberaters der Commerzialbank, der wenige Tage vor der Schließung 170.000 Euro abgehoben haben soll, hat am Donnerstag unterdessen gegenüber Ö1 betont, dass diese Abhebung nichts mit dem anhängigen Verfahren rund um die Bank zu tun habe. Sie sei zur Bezahlung einer Teilrechnung eines Immobilienkaufs in Wien erfolgt. Eine Nähe zur SPÖ, wie von der ÖVP Burgenland vermutet, wies der Steuerberater zurück. Eine Einladung in den U-Ausschuss würde er jedoch annehmen, um die Vorwürfe zu entkräften, hieß es.