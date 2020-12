Cb-U-Ausschuss - Kaum Antworten von Oberstaatsanwälten

Oberstaatsanwalt Fuchs: "Keine Wahrnehmungen, die Untersuchungsgegenstand betreffen" - SPÖ fordert Konsequenzen für Grünen-Klubchefin Petrik

Die Befragung zweier Oberstaatsanwälte hat im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) am Mittwoch keine neuen Erkenntnisse gebracht. Johann Fuchs, früherer Leiter der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, und Alexandra Baumann von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gaben auf die Fragen der Mitglieder kaum Antworten. "Ich habe keine Wahrnehmungen, von denen ich meine, dass sie den Untersuchungsgegenstand in irgendeiner Form betreffen", sagte Fuchs.

Der derzeitige Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien stellte gleich zu Beginn seiner Befragung klar, dass er "zur Aufklärung des Untersuchungsgegenstandes überhaupt keinen Beitrag leisten" könne. Auf die Frage, ob eine vierseitige Anzeige eines Whistleblowers nicht für einen Anfangsverdacht ausreiche, antwortete er, dass die Länge keine Rolle spiele: "Man kann auch in zwei Zeilen einen Anfangsverdacht darlegen." 2015 sei ihm aufgrund zahlreicher Schlepper-Prozesse in Erinnerung, aber nicht aufgrund einer Anzeige gegen die Commerzialbank, so Fuchs.

Auch Baumann betonte, dass sie "keinerlei Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand" habe. Generell habe sie "überhaupt keine Berührungspunkte mit der Commerzialbank Mattersburg", sagte die Oberstaatsanwältin.

SPÖ-Fraktionsführer Roland Fürst kritisierte unterdessen in einer Aussendung Grünen-Klubobfrau Regina Petrik. Sie sei "per Videobeweis beim Fotografieren von Akten aus einem vertraulichen Verschlussordner ertappt" worden, so Fürst. Die SPÖ fordere deshalb Konsequenzen, Petrik solle ihr Mandat im U-Ausschuss bis zur vollständigen Klärung des Sachverhalts zurücklegen.

"Wie soll jemand unerlaubte Dinge aufdecken, wenn er selber unerlaubt agiert hat und sich nicht an die Spielregeln hält?", meinte Fürst. In der Sitzung am Mittwoch war statt Petrik jedenfalls Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller für die Grünen anwesend.