Cb-U-Ausschuss - Klikovits: "Point of no Return" schon in 1990ern

Ex-Bankvorständin: "Jede Prüfung war ein Risiko" - Bilanzbild sollte verbessert werden - 95 bis 98 Prozent der Interbankveranlagungen gefälscht

Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits hat am Donnerstagnachmittag im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) Einblick in die Vorgänge in der Bank gegeben. In den 1990er-Jahren habe sie mit dem damaligen Bankchef Martin Pucher begonnen, Geldflüsse falsch darzustellen. In den folgenden Jahren sei das sukzessive mehr geworden. Den "Point of no Return", an dem es kein Zurück mehr gab, hätten sie aus ihrer Sicht bereits in den 1990ern erreicht.

Letztlich seien rund 50 Prozent der Kredite Fake gewesen - "bei den Interbankveranlagungen waren es zwischen 95 und 98 Prozent, bei den Kundeneinlagen, die ausgebucht wurden, waren es ungefähr zehn Prozent", sagte Klikovits.

Begonnen habe alles mit einem Kontoauszug. Pucher habe ihr aufgetragen, diesen anders darzustellen - "wobei ich mir damals noch nicht sehr viel dachte", sagte Klikovits. Das sei Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen. Ungefähr 1994 hätten Pucher und sie dann zum ersten Mal Zinserträge überhöht dargestellt. Die Differenzen hätten ausgeglichen werden müssen, was über Kredite und Interbankveranlagungen gemacht worden sei. "Das Thema ist dann immer mehr geworden in den Jahren und damit sind auch die Fake-Kredite gestiegen", erzählte Klikovits.

In der Aufarbeitung habe sie festgestellt, dass es bereits vor ihrem Eintritt in die Bank Fake-Konten gegeben habe. Zu Beginn sei es bei den Malversationen vor allem um das Bilanzbild gegangen - "dass man sich besser darstellt, was sicher auch im Zusammenhang mit der Loslösung von Raiffeisen gestanden ist", sagte die Ex-Bankvorständin.

Zur Loslösung sei es nach Differenzen rund um eine geplante Fusion und ein neues Bürogebäude gekommen. "Aus realen Geschäften war natürlich keine gewinnbringende Bilanzierung möglich", betonte Klikovits. Bei jeder Prüfung habe sie Angst gehabt, dass die Malversationen aufgedeckt werden. "Jede Prüfung war ein Risiko", sagte die ehemalige Bankvorständin. "Es waren sicher auch Fake-Kredite Prüfungsgegenstand." Zu Geschenken an Prüfer habe sie keine Wahrnehmungen.

Sie habe ihre Hoffnungen immer an die angestrebten Patente geklammert. "Es war immer das Ziel, dass ein Bilanzausgleich stattfindet und zwar war da eben der Hoffnungsträger die Patente. Für das habe ich gekämpft seit den 90er-Jahren, damit genau dieser Fall, wie er heuer passiert ist, nicht passiert", betonte Klikovits.

Am 14. Juli habe sie gemeinsam mit Pucher zwischen 13.00 und 15.00 Uhr Selbstanzeige erstattet. "Danach bin ich nach Hause zu meinem Gatten gefahren, um ihn zu informieren, weil es für ihn genauso eine Überraschung war wie für jeden anderen. Dann bin ich wieder in die Bank gefahren", sagte Klikovits. Sie habe mit der Finanzmarktaufsicht (FMA) telefoniert, weil sie ihre Position im Vorstand zurücklegen wollte. Die FMA habe sie aber gebeten, damit noch zu warten, weil man noch jemanden in der Bank benötige.

Zu SPÖ-Landesrat Christian Illedits, der im Zuge der Causa Commerzialbank zurückgetreten war, habe Pucher aus ihrer Sicht durch die Zusammenarbeit bei der Fußballakademie ein gutes Verhältnis gehabt. Vereinzelt habe sie ihn auch in der Bank gesehen.

In der Commerzialbank habe es keine Vorstandssitzungen gegeben. Die Protokolle seien teilweise aus Gesprächen, die sie mit Pucher geführt habe, erstellt worden. Der dritte Vorstand sei bei diesen Besprechungen nicht dabei gewesen. Aufsichtsratssitzungen hätten stattgefunden. Pucher selbst habe bei ihnen Protokoll geführt. An Nachfragen der Mitglieder könne sie sich nicht erinnern.