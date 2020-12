Cb-U-Ausschuss - Landesamtsdirektor: "Informationsfluss war korrekt"

Reiter: Bezirkshauptfrau Auer habe ihn über Selbstanzeige von Ex-Bankchef Pucher informiert - Bund liefert weiter keine Akten - Pucher soll neuerlich geladen werden

Landesamtsdirektor Ronald Reiter hat am Mittwochvormittag im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) den Informationsfluss am 14. Juli, dem Tag der behördlichen Schließung der Bank, dargelegt. Dieser sei aus seiner Sicht korrekt gewesen. Franziska Auer, Bezirkshauptfrau von Eisenstadt-Umgebung, habe ihm gegen 17.00 Uhr per SMS von der Selbstanzeige von Ex-Bankchef Martin Pucher erzählt. "Ich hätte mir diese Information auch erwartet", sagte er.

Wichtige Informationen sollten weitergegeben werden, insofern sei Auers Handeln aus seiner Sicht richtig gewesen. "Im Umkehrschluss: Hätte sie es nicht gemacht, wäre es nicht korrekt gewesen", sagte Reiter. Er habe daraufhin Landespolizeidirektor Martin Huber angerufen, um nachzufragen, ob er etwas zu der Selbstanzeige wisse. Das sei aber nicht der Fall gewesen.

Er habe sich beim Landespolizeidirektor erkundigen wollen, ob es durch die Selbstanzeige Probleme für das Land Burgenland geben könne. "Es hätte auch den SV Mattersburg betreffen können und mit dem haben wir über die Akademie sehr wohl Verbindungen", meinte Reiter. Danach habe er den Büroleiter von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und jene Gruppenvorständin, in deren Bereich sich die Finanzabteilung befindet, informiert.

Von der Schieflage der Bank habe er selbst erst am Tag darauf aus den Medien erfahren. "Es war in der Information von Frau Auer ja nicht von einer Schieflage der Bank die Rede, sondern von einer Selbstanzeige Puchers", sagte Reiter. Am Tag der Schließung habe es eine Regierungssitzung gegeben, bei der die Bank aber noch kein Thema gewesen sei. Bei einer Besprechung am Abend sei er entschuldigt gewesen, sagte der Landesamtsdirektor.

Pucher habe er ein einziges Mal persönlich gesehen, bei einem Match des SV Mattersburg, das er mit dem ehemaligen Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) als dessen Büroleiter besucht habe. "Pucher ist da beim Eingang gestanden und hat die Leute verabschiedet nach dem Match. Das war das Match, wo der SV Mattersburg abgestiegen ist", sagte Reiter.

Der Ex-Bankchef soll laut Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) neuerlich geladen werden. Man werde einen weiteren Sachverständigen beiziehen und ein Gegengutachten zu Puchers Gesundheitszustand veranlassen. Am vergangenen Freitag habe es außerdem ein Gespräch mit Justizministerin Alma Zadic (Grüne) zur Lieferung von Akten gegeben. "Sie bedauert, dass sie uns nichts liefert. Aber es bleibt dabei", sagte Dunst. Seitens des Bundes werde es folglich weiter keine Akten geben. "Eine juristische Handhabe haben wir nicht, wenn es freiwillig nicht geht", sagte Verfahrensrichter Walter Pilgermair.