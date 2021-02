Cb-U-Ausschuss - Letzte Sitzung startet mit Sachverständigem Motter

Motter erläutert erneut Gutachten zu Tätigkeit des Landes als Revisionsverband - Ehemalige Aufsichtsräte geladen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Vor Befragung von Sachverständigem Herbert Motter ---------------------------------------------------------------------

Der letzte Befragungstag im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) startet am Donnerstag mit dem Sachverständigen Herbert Motter, der bereits zum zweiten Mal in den U-Ausschuss kommt. Er wird erneut sein Gutachten zur Tätigkeit des Landes als Revisionsverband der Mehrheitseigentümerin der Bank erläutern. Die ÖVP Burgenland ortet in seinem Gutachten, das das Land nicht in der primären Verantwortung sieht, eine "falsche Darstellung" und möchte es hinterfragen.

Ein Gutachten, das die Volkspartei in Auftrag gegeben hat, widerspreche Motters Darstellung, dass das Land Burgenland nur für die Bestellung eines Revisors zuständig gewesen sei. ÖVP-Klubobmann Markus Ulram kritisierte im Vorfeld der Befragung außerdem, dass das Protokoll von Motters erstem Auftritt im U-Ausschuss inhaltlich verändert und Absätze gestrichen worden seien. Neben dem Sachverständigen geben am letzten Befragungstag auch drei ehemalige Aufsichtsräte der Commerzialbank Auskunft.