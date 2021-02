Cb-U-Ausschuss: Mattersburgs Bürgermeisterin Salamon anonym angezeigt

Stadtchefin will deshalb nichts zu Geschenken und Geburtstagen sagen - WKStA ermittelt - BILD

Die Mattersburger Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ) hat am Mittwoch im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) angegeben, dass sie in der Causa anonym angezeigt worden sei. Deshalb werde sie "keinerlei Fragen zu Geschenken, VIP-Tickets und Geburtstagen" beantworten, sagte Salamon in ihrer einleitenden Stellungnahme. Die Vorwürfe seien aber nicht zutreffend und sie gehe davon aus, dass die Ermittlungen eingestellt würden.

Derzeit werde sie von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aber als Beschuldigte geführt, Verfahrensrichter Walter Pilgermair bestätigte daher ihr Recht auf Aussageverweigerung. "Die anonyme Anzeige liest sich wie die Aussendung einer bestimmten Partei", deutete die SPÖ-Politikerin in Richtung der anderen Fraktionen im U-Ausschuss an. Genauso wenig, wie sie zu Geschenken Auskunft geben werde, werde sie Fragen zur Stadt Mattersburg beantworten. "Es handelt sich um einen Untersuchungsausschuss des Landes und nicht um einen der Stadtgemeinde Mattersburg", betonte Salamon.

Die Abgeordneten durften aufgrund der WKStA-Ermittlungen keine Fragen zu etwaigen Geschenken stellen. Pucher hatte am Vormittag in seiner Befragung erklärt, dass auch Salamon ein Goldplättchen bekommen habe. In Salamons Befragung las SPÖ-Klubchef Robert Hergovich aus Puchers schriftlicher Beantwortung – die Fraktionen mussten dem Ex-Bankchef ihre Fragen im Vorfeld schriftlich übermitteln. Demnach habe Pucher dort angegeben, dass das Geschenk zu ihrem 60. Geburtstag nicht an Salamon übergeben wurde, dazu sei es nicht mehr gekommen.

Durch die Insolvenz der Cb sei die Stadt nicht unmittelbar geschädigt worden, dennoch sei "natürlich die gesamte Region und somit auch mittelbar die Stadt Mattersburg vom Untergang der Bank betroffen". Zwar habe man ein Konto bei der Cb gehabt, aber auch bei sieben anderen Banken. Die Bürgermeisterin appellierte an die Abgeordneten im U-Ausschuss, mit "diesen Schicksalsschlägen nicht Politik zu machen", sondern den Menschen eine Zukunftsperspektive zu geben. Salamon ist seit 1999 Bürgermeisterin von Mattersburg und wird Ende des Jahres aus diesem Amt ausscheiden. Sie wird 2022 nicht mehr zur Kommunalwahl antreten und übergibt bereits zuvor an Claudia Schlager.

Dass sich die Bank in einer "Schieflage" befindet, habe sie von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am 14. Juli um etwa 21 Uhr in einem Telefonat erfahren. Selbst da habe sie sich noch nicht vorstellen können, dass es zu einer Schließung kommt. "Man kann mir jetzt unterstellen, dass ich naiv bin, aber die Schieflage ließ nicht die Alarmglocken läuten", so Salamon. Sie sei lange in der Politik, habe so etwas noch nie erlebt: "Das war für mich nicht klar."

Von der Schließung habe sie dann am 15. Juli am Vormittag aus dem Medien erfahren und selbst davor, in der Früh, hätten Kunden noch vom Bankomat abheben können. Den 15. Juli bezeichnete Salamon als einen ihrer schwersten Tage: "Ich erinnere mich sehr ungern an diesen Tag. Das war wirklich einer meiner schlimmsten Tage als Politikerin."

Angesprochen auf das geplante Impulszentrum, betonte die Bürgermeisterin, dass dieses getrennt vom neuen Rathaus zu sehen sei, das sich nur am selben Grundstück befunden hätte. Über die Planungsphase sei man aber nie hinaus gekommen. Auf Anfrage der Grünen, betonte Salamon außerdem, dass es erst in weiterer Folge zu Ausschreibungen gekommen wäre: "So weit kam es noch gar nicht." Es habe auch keine "Abmachungen" mit ortsansässigen Firmen gegeben.

Ihren Kontakt zur Familie Pucher beschrieb Salamon so wie zu allen Unternehmern und Mattersburgern. Angesprochen auf die Geschenkepraxis Puchers, meinte Salamon, sie habe dazu keine Wahrnehmung. An den SVM habe es jährliche Zuwendungen von der Stadt gegeben, und zwar Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 16.200 Euro.

Salamon klagte im U-Ausschuss über persönliche Angriffe in den vergangenen Monaten: "Diese Hetzjagd ist nicht wirklich lustig gewesen." Mit Blick auf die heutige Rücktrittsforderung der ÖVP meinte die Bürgermeisterin weiter: "Und es ist für manche Personen noch nicht aus."

Die Bürgermeisterin war die letzte Auskunftsperson am Mittwoch. Die nächste Sitzung des U-Ausschusses findet morgen, Donnerstag, statt.