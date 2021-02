Cb-U-Ausschuss - Motter: Schieflage hätte früh auffallen können

Sachverständiger sieht schon bei Entstehung der Bank Auffälligkeiten - Hinweise für Probleme seien vorhanden gewesen - BILD

Der Sachverständige Herbert Motter hat am Donnerstag im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) betont, dass die Schieflage der Bank schon früh hätte auffallen können. Schon bei der Entstehung der Bank habe es Auffälligkeiten gegeben. "Mit der Gründungsaktion war der Boden für die nachfolgende Schieflage bereitet", erläuterte Motter. Auch wenn man sich die Steigerung der einzelnen Bilanzpositionen der Bank anschaue, "dann wissen wir alles", sagte der Sachverständige.

Das Bankwesengesetz (BWG) habe für eine Bank zum Zeitpunkt der Entstehung der Commerzialbank 70 Mio. Schilling als Mindestkapital vorgeschrieben. "Das konnte sie nicht aufbringen. Laut Firmenbuch waren nur 30 Mio. Schilling eingetragen", sagte Motter. Aus diesem Grund sei eine zweite Bank gegründet worden, um die beiden später zu verschmelzen. "Da erübrigt sich jede weitere Diskussion", betonte der Sachverständige.

Auch dass die Commerzialbank noch lange nach ihrem Austritt unter dem Namen Raiffeisen firmiert habe, wäre eigentlich ein Grund gewesen, genauer hinzuschauen. "Das sind alles Details auf dem Weg zum totalen Fiasko", betonte Motter.

Auch sonst zeigen sich laut Motter in den Jahresabschlüssen mehrere Hinweise auf eine Schieflage - unter anderem beim Partizipationskapital und dem schwankenden Kassenbestand und Guthaben bei der Nationalbank. "Ohne viele Sonderprüfungen hätte das in allen Stellen, der Bankenaufsicht, der OeNB, aber auch bei der Einlagensicherung auffallen müssen", sagte der Sachverständige. Rechnerisch sei alles richtig, unter materiellen Maßstäben sei die Schieflage aber erkennbar gewesen.

Motter bekräftigte außerdem seine Ausführungen bei seiner ersten Befragung im November, wonach er das Land Burgenland bei der Revision der Mehrheitseigentümerin der Bank nicht in der primären Verantwortung sieht. Dem von der ÖVP beauftragten Gutachten von Nicolas Raschauer, der das Land in der Verantwortung sieht, widerspreche er. Das Land sei dafür zuständig gewesen, einen Revisor zu bestellen, und habe das auch gemacht.

Der Revisor prüfe dann in eigener Verantwortung. "Für das Ergebnis ist die politische Behörde nicht verantwortlich", meinte Motter. Revisionsverbände würden zusätzliche Serviceleistungen bieten und hätten mehr Ressourcen, für das Land gelte das nicht. Er sehe keine Haftung des Landes. Zu Einzelheiten in den Revisionsberichten sagte Motter: "Da steht in allen das Gleiche drinnen - ohne Hirn, sage ich." Sich als Beweis eine vorgefertigte Vollständigkeitserklärung unterschreiben zu lassen, sei nicht ausreichend.

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram kritisierte, dass Motter nach seinem ersten Auftritt im U-Ausschuss 20 Seiten an Berichtigungen und Einwendungen zum Protokoll eingebracht und dieses verändert habe. "Ich habe es nur sprachlich verbessert", sagte der Sachverständige.

Nach Motter werden im U-Ausschuss drei ehemalige Aufsichtsräte der Bank befragt. Ausschussvorsitzende Verena Dunst (SPÖ) erklärte schon vor Beginn der letzten Befragungen, sie wolle allen gratulieren, denn es habe sich um keine einfache Aufgabe gehandelt: "Wir haben versucht, alles an den Tag zu fördern, was möglich war."